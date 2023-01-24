Райан Гослінг як чай і шкільний підручник: у мережі завірусився новий тред (фото)

Знаменитість стала героєм кумедних фотожаб у Twitter

У мережі постійно з’являються прикольні тренди і меми, наприклад, українці невпинно вкладали "тіла мертвих окупантів" у різні фігури та написи. Наразі увагу користувачів завоював популярний актор Район Гослінг, який несподівано став героєм фотожаб в українському сегменті Twitter.

Тред із зіркою фільмів "Щоденник пам’яті", "Славні хлопці" та "Ла-Ла Ленд" запустила користувачка під ніком Lavrushka. Ідея отримала понад сотню тисяч охоплень у соцмережі та почала розвиватися. Гослінг буквально заполонив український Twitter.

Так, на картинках актора з чимось порівнюють, створюючи колаж із двох зображень у схожій кольоровій гамі. Авторка треду про Гослінга порівняла його з однією з популярних марок чаю. Інші користувачі пішли далі та додають зірку до зображень відомої фірми печива. "Вписався" актор навіть у фотомонтаж зі шкільним підручником.

Авторка про популярність її треду з Гослінгом

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки виник танець Уенздей, короткі ролики з яким заполонили мережу. До тренду приєдналися навіть ЗСУ, Нацполіція та Ощадбанк.