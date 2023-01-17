"На два-три тижні?": мережу накрило хвилею мемів після звільнення Арестовича

Користувачі вирішили додати гумору до ситуації зі звільненням Олексія Арестовича зі своєї посади в ОП

17 січня позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади й незабаром в ОП задовольнили його прохання. Ця подія очікувано викликала хвилю обговорень у мережі.

"Телеграф" зібрав порцію нових мемів, якими поповнилися соціальні мережі після заяви Арестовича про звільнення.

У них промайнули такі знамениті фрази Арестовича як "два-три тижні", "я відкликаю вибачення" та багато іншого, що він неодноразово повторював у своїх ефірах.

Вперше фразу "два-три тижні" Арестович озвучив в ефірі, коли закінчиться активна фаза операції поблизу Києва. Проте вже незабаром мережа наповнилася фотожабами із цією фразою. У цьому випадку користувачі також вирішили адаптувати її під мем.

Також не обійшлося і без фрази "я відкликаю свої вибачення". Її Арестович написав у своєму Telegram-каналі, коли коментував своє висловлювання про нібито збиту ракету.

Добірка мемів із соціальних мереж після звільнення Арестовича:

Зазначимо, що причиною для звільнення з посади для Арестовича став його скандальний вислів в ефірі про нібито збиття російської ракети Х-22 українськими силами ППО під час масованого обстрілу 14 січня. Внаслідок чого вона нібито впала на житловий багатоквартирний будинок у місті Дніпро, призвівши до страшної трагедії. Після цього в мережі розпочався справжній хейт Арестовича та піднялася хвиля обурень.

Після цієї ситуації Арестович спробував пояснити, чому саме так він сказав під час ефіру з Марком Фейгіним. За його словами, того дня він був дуже втомленим і, крім того, йому постійно надходить велика кількість різної інформації. Про ППО йому, наприклад, сказав товариш, який раніше нібито ніколи не помилявся і міг визначити її роботу зі звуку.

Потім у парламенті почали збирати підписи на звільнення Арестовича, але 17 січня, із фразою "Хочу показати приклад цивілізованої поведінки. Принципова помилка, отже, у відставку" вже ексрадник голови ОП випередив своїх недоброзичливців.

Нагадаємо, що експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко вважає, що прощатися з Олексієм Арестовичем ще рано, тому що він і надалі буде потрібний владі як "медіакілер".