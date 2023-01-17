"На две-три недели?": сеть накрыло волной мемов после увольнения Арестовича

Пользователи решили добавить юмора в ситуацию с увольнением Алексей Арестовича со своей должности в ОП

17 января внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении со своей должности и вскоре в ОП удовлетворили его просьбу. Данное событие ожидаемо вызвало волну обсуждений в сети.

"Телеграф" собрал порцию новых мемов, которыми пополнились социальные сети после заявления Арестовича об уходе.

В них промелькнули такие знаменитые фразы Арестовича как "две-три недели", "я отзываю извинения" и многое другое, что он неоднократно повторял в своих эфирах.

Впервые фразу "две-три недели" Арестович озвучил в эфире говоря о том, когда закончится активная фаза операции близ Киева. Однако уже вскоре сеть наполнилась фотожабами с этой фразой. В этом случае пользователи также решили адаптировать ее под мем.

Также не обошлось и без фразы "я отзываю свои извинения". Ее Арестович написал в своем Telegram-канале, когда комментировал свое высказывание о якобы сбитой ракете.

Подборка мемов из социальных сетей после увольнения Арестовича:

Отметим, что причиной для увольнения со своей должности для Арестовича стало его скандальное высказывание в эфире о якобы сбитии российской ракеты Х-22 украинскими силами ПВО во время массированного обстрела 14 января. В результате чего она якобы упала на жилом многоквартирый дом в городе Днепр, приведя к страшной трагедии. После этого в сети начался настоящий хейт Арестовича и поднялась волна возмущений.

После этой ситуации Арестович попытался объяснить, почему именно так он сказал во время эфира с Марком Фейгиным. По его словам, в тот день он был очень уставшим и, кроме того, ему постоянно поступает большое количество разной информации. О ПВО ему, к примеру, сказал товарищ, который до этого якобы никогда не ошибался и мог определить ее работу по звуку.

Затем в парламенте начали собирать подписи на увольнение Арестовича, но 17 января, с фразой "Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка, следовательно, в отставку" уже экс-советник главы ОП опередил своих недоброжелателей.

Напомним, что эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что прощаться с Алексеем Арестовичем еще рано, потому как он и в дальнейшем будет нужен власти в качестве "медиакиллера".