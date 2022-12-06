Звідки виник танок Венздей ー тренд, до якого долучились ЗСУ, Нацполіція та Ощадбанк

Короткі ролики з танцем заполонили мережу

Українці, попри війну та нелегку ситуацію з енергосистемою, продовжують демонструвати відмінне почуття гумору та креативність. Українські бійці та Нацполіція теж не відстають від світових флешмобів. Новий інтернет-тренд почався на початку цього місяця після офіційного дебюту серіалу Wednesday на Netflix. Серіал із Дженною Ортегою в головній ролі став справжнім хітом, надихаючи глядачів у всьому світі прийняти свого внутрішнього ізгоя. Особливо захопливою для шанувальників стала одна велика танцювальна сцена. За лічені дні вірусне відео набрало мільйони переглядів. Танець став світовим флешмобом з різними інтерпретаціями в TikTok.

Про що серіал?

Як раніше розповідав "Телеграф", серіал Венздей (Wednesday) — це спіноф "Сімейки Адамсів". Netflix вирішив зіграти на вічній класиці та зняти власний серіал по існуючій розповіді. Основна історія розгортається навколо 15-річної дівчинки Венздей та її похмурої родини. За сюжетом, вона навчатиметься в академії, паралельно освоюючи свої надздібності, намагаючись розгадати вбивство місцевих жителів і таємницю, яка вплинула на її сім’ю чверть століття тому.

Родина Адамсів - персонажі

Унікальний танок став мемом у TikTok

Щоб передати особливий вайб, користувачі копіюють образ титульного персонажа за допомогою макіяжу та одягу. Деякі танцюють під пісню, яка використовується в шоу, але в основному люди використовують ремікс TikTok "Bloody Mary"

Танцювальний тренд підхопили світові зірки, як-от Кім Кардашьян зі своєю донькою Норт Вест. В Україні його виконала співачка Ольга Полякова. Під хештегом #wednesdayaddamsdance з'явились тисячі відео не лише користувачів-підлітків, а й військових ЗСУ та українських поліцейських.

Сигнали регулювальників як інтерпретація танцю

Нацполіція має власний ТikTok-акаунт. На ньому регулярно з'являються нові відео від українських правоохоронців. 2 грудня на сторінці з'явилася творча відповідь на світовий тренд – танку Венздей Аддамс. У поліції показали кадри, як регулювальники допомагають руху на дорогах. Українці одразу оцінили почуття гумору поліції.

Шалений танок героїні дійшов і до передової

Бійці ЗСУ вже неодноразово підкорювали соціальні мережі своїми позитивними роликами. Цього разу вони прямо на фронті успішно повторюють хіт Венздей.

"Вони наскільки круті, що навіть в таких умовах монтажем займаються", "Ці люди допомагають фізично виживати та психологічно вигрібати ситуацію ", "Дуже енергійно", "Це краще за оригінальну версію", "Закривайте тренд краще вже не буде!!", – коментують українці.

Ощадбанк вирішив не стояти осторонь

Український банк теж опублікував жартівливе відео на тему серіалу. У тіктоці Ощадбанку йдеться про те, що танок Венздей буквально заполонив інтернет-всесвіт.

Своєю чергою підписники підмітили, що такий контент є різновидом дієвого ситуативного маркетингу, а хтось написав, що така інновація збільшить кількість клієнтів.