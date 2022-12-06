Откуда возник танец Уэнздей — тренд, к которому присоединились ВСУ, Нацполиция и Ощадбанк

Короткие ролики с танцем заполонили сеть

Украинцы, несмотря на войну и нелегкую ситуацию с энергосистемой, продолжают демонстрировать отличное чувство юмора и креативность. Украинские бойцы и Нацполиция тоже не отстают от мировых флешмобов. Новый интернет-тренд начался в начале этого месяца после официального дебюта сериала Wednesday на Netflix. Сериал с Дженной Ортегой в главной роли стал настоящим хитом, вдохновляя зрителей по всему миру принять своего внутреннего изгоя. Особенно увлекательной для поклонников стала одна большая танцевальная сцена. В считанные дни вирусное видео набрало миллионы просмотров. Танец стал мировым флешмобом с разными интерпретациями в TikTok.

О чем сериал?

Как ранее рассказывал "Телеграф", сериал Уэнздей (Wednesday) – это спиноф "Семейки Адамсов". Netflix решил сыграть на вечной классике и снять свой сериал по существующему рассказу. Основная история разворачивается вокруг 15-летней девочки Уэнздей и ее мрачной семьи. По сюжету она будет учиться в академии, параллельно осваивая свои сверхспособности, пытаясь разгадать убийство местных жителей и тайну, повлиявшую на ее семью четверть века назад.

Семья Адамсов – персонажи

Уникальный танец стал мемом в TikTok

Чтобы передать специальный вайб, пользователи копируют образ титульного персонажа с помощью макияжа и одежды. Некоторые танцуют под песню, используемую в шоу, но в основном люди используют ремикс TikTok "Bloody Mary"

Танцевальный тренд подхватили мировые звезды, например Ким Кардашьян со своей дочерью Норт Вест. В Украине его исполнила певица Ольга Полякова. Под хештегом #wednesdayaddamsdance появились тысячи видео не только пользователей-подростков, но и военных ВСУ и украинских полицейских.

Сигналы регуляторов как интерпретация танца

Нацполиция имеет свой собственный ТikTok-аккаунт. На нем регулярно появляются новые видеоклипы от украинских правоохранителей. 2 декабря на странице появился творческий ответ на мировой тренд – танец Уэнздей Аддамс. В полиции показали кадры, как регуляторы помогают движению на дорогах. Украинцы сразу оценили чувство юмора полиции.

Безумный танец героини дошел и до передовой

Бойцы ВСУ уже не раз покоряли социальные сети своими позитивными роликами. На этот раз они прямо на фронте удачно повторяют хит Уэнздей.

"Вы насколько круты, что даже в таких условиях монтажом занимаетесь", "Эти люди помогают физически выживать и психологически выгребать ситуацию", "Очень энергично", "Это лучше оригинальной версии", "Закрывайте тренд лучше уже не будет!!", – комментируют украинцы.

Ощадбанк решил не стоять в стороне

Украинский банк тоже опубликовал шутливое видео по теме сериала. В тиктоке Ощадбанка говорится, что танец Уэнздей буквально заполонил интернет-вселенную.

В свою очередь, подписчики подметили, что такой контент является разновидностью действенного ситуативного маркетинга, а кто-то написал, что такая инновация увеличит количество клиентов.