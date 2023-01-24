Райан Гослинг как чай и школьный учебник: в сети завирусился новый тред (фото)

Знаменитость стала героем забавных фотожаб в Twitter

В сети то и дело появляются прикольные тренды и мемы, к примеру, украинцы неустанно укладывали "тела мертвых оккупантов" в разные фигуры и надписи. Теперь внимание пользователей завоевал популярный актер Район Гослинг, который неожиданно стал героем фотожаб в украинском сегменте Twitter.

Тред со звездой фильмов "Дневник памяти", "Славные парни" и "Ла-Ла Ленд" запустила пользовательница под ником Lavrushka. Идея получила более сотни тысяч охвата в соцсети и начала развиваться. Гослинг буквально заполонил украинский Twitter.

Так, на картинках актера с чем-нибудь сравнивают, создавая коллаж из двух изображений в похожей цветовой гамме. Авторка треда о Гослинге сравнила его с одной из популярной марок чая. Другие пользователи пошли дальше и добавляют звезду к изображениям известной фирмы печенья. "Вписался" актер даже в фотомонтаж со школьным учебником.

Авторка о популярности ее треда с Гослингом

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда возник танец Уэнздей, короткие ролики с которым заполонили сеть. К тренду присоединилась даже ВСУ, Нацполиция и Ощадбанк.