На день рождения Бандеры его портрет "выложили" телами оккупантов: на этом мем не остановился

Создали онлайн-бот и теперь телами можно "выложить" что угодно

В воскресенье, 1 января, украинцы отмечали 114-й день рождения лидера ОУН Степана Бандеры. Почтили память борца за независимость украинского народа, вспомнили его крылатые цитаты, и запустили целую серию мемов про "батька нашего".

"Телеграф" собрал подборку лучшего по теме.

В сети растиражировалась шуточная новость росСМИ, якобы на поле боя украинцы выложили портрет Бандеры телами убитых оккупантов, — на самом деле такой материал не публиковался, однако тема повеселила людей и вызвала поток мемов.

На самом деле такой новости не было, скрин нарисовали в графическом редакторе

В графических редакторах нарисовали, как выглядел бы портрет Бандеры, если бы его действительно выложили телами:

Степан Бандера из трупов русских солдат

Но на этом шутка не остановилась, — в Telegram создали бот @no_father_bot, который выкладывает телами оккупантов указанные фразы.

Мы не удержались и проверили это, выложив название нашего сайта:

Также телами оккупантов выкладывают гимн Украины, поздравления с Новым годом, объявления о продаже гаража, пожелания сладких снов и прочее, — кому на что хватает фантазии.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал тезисы из интервью Бандеры, которое он давал за пять лет до смерти, — многие из его слов до сих пор актуальны.