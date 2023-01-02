На день рождения Бандеры его портрет "выложили" телами оккупантов: на этом мем не остановился
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Создали онлайн-бот и теперь телами можно "выложить" что угодно
В воскресенье, 1 января, украинцы отмечали 114-й день рождения лидера ОУН Степана Бандеры. Почтили память борца за независимость украинского народа, вспомнили его крылатые цитаты, и запустили целую серию мемов про "батька нашего".
"Телеграф" собрал подборку лучшего по теме.
В сети растиражировалась шуточная новость росСМИ, якобы на поле боя украинцы выложили портрет Бандеры телами убитых оккупантов, — на самом деле такой материал не публиковался, однако тема повеселила людей и вызвала поток мемов.
В графических редакторах нарисовали, как выглядел бы портрет Бандеры, если бы его действительно выложили телами:
Но на этом шутка не остановилась, — в Telegram создали бот @no_father_bot, который выкладывает телами оккупантов указанные фразы.
Мы не удержались и проверили это, выложив название нашего сайта:
Также телами оккупантов выкладывают гимн Украины, поздравления с Новым годом, объявления о продаже гаража, пожелания сладких снов и прочее, — кому на что хватает фантазии.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал тезисы из интервью Бандеры, которое он давал за пять лет до смерти, — многие из его слов до сих пор актуальны.