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После Нового года у меня аллергия на слово "салат": самые смешные мемы и приколы про новогодние праздники

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
После Нового года у меня аллергия на слово "салат": самые смешные мемы и приколы про новогодние праздники

Самая лучшая подборка приколов для заряда позитивом с первого дня 2023 года уже на сайте "Телеграф"

С Новым годом, дорогие читатели!

Первое января — это день, который, обычно, всегда вылетает из жизни, ведь начинается он как правило с полудня. "Тяжелое" празднование Нового года всегда дает о себе знать, поэтому первый день в году можно назвать самым тяжелым.

В этом материале "Телеграф" собрал самые смешные мемы, прикольные карикатуры, веселые новогодние шутки, которые непременно поднимут настроение всем без исключения! И скорее всего, многие в этих шутках узнают себя или своих близких и знакомых.

Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год
Приколы про Новый год

Напомним, что по восточному календарю 2023-й является годом Черного Водяного Кролика. "Телеграф" подготовил для своих читателей милые открытки с кроликами к Новому году.

Теги:
#Смех #Шутки #Юмор #Новый год #Приколы #Анекдоты