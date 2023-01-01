После Нового года у меня аллергия на слово "салат": самые смешные мемы и приколы про новогодние праздники

Самая лучшая подборка приколов для заряда позитивом с первого дня 2023 года уже на сайте "Телеграф"

С Новым годом, дорогие читатели!

Первое января — это день, который, обычно, всегда вылетает из жизни, ведь начинается он как правило с полудня. "Тяжелое" празднование Нового года всегда дает о себе знать, поэтому первый день в году можно назвать самым тяжелым.

В этом материале "Телеграф" собрал самые смешные мемы, прикольные карикатуры, веселые новогодние шутки, которые непременно поднимут настроение всем без исключения! И скорее всего, многие в этих шутках узнают себя или своих близких и знакомых.

Напомним, что по восточному календарю 2023-й является годом Черного Водяного Кролика. "Телеграф" подготовил для своих читателей милые открытки с кроликами к Новому году.