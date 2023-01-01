Степану Бандере 114 лет: топ его цитат про борьбу, подвиги украинцев и вражеский имперализм

Топ цитат Степана Бандеры

1 января в Украине отмечают не только первый день нового года, но символическую дату для национальной борьбы. В этот день в 1909 году в селе Старый Угринов (ныне Ивано-Франковская область) родился Степан Бандера — украинский политический деятель, революционер, один ведущих идеологов, практиков и теоретиков украинского националистического движения XX века.

Специально ко дню рождения одного из самых известных борцов за независимость Украины "Телеграф" сделал подборку его ярких цитат:

Самостоятельное государство может получить себе украинский народ только собственной борьбой и трудом.

Ничто не остановит идею, время которой пришло!

Ни на что не сгодяться даже лучшие возможности и готовность помочь, если сама нация не борется и не кует своей судьбы собственной борьбой.

В 1932 году Степан Бандера присоединился к освободительному движению Украины. Сначала он исполнял обязанности краевого проводника Организации украинских националистов, но в 1933 году полноценно занял этот пост, возглавив ОУН Западной Украины.

Идея украинского национализма и героические подвиги революционной борьбы пробуждают глубоко убаюканные, скованные большевистскими дыбами высочайшие качества и энергию козацких потомков.

Во всякой борьбе и во всякой разумной политике смысл состоит в том, чтобы, жертвуя малым, частными позициями и ценностями, достичь главной цели. В этом состоит всякая победа, выигрыш. А пожертвованные, упущенные стоимости – это цена победы. Чем больше цель, чем труднее соревнование – тем больше бывают жертвы.

УПА

Под руководством Степана Бандеры ОУН совершили три наиболее громких политических убийства в своей истории, среди которых ликвидация Алексея Майлова, агента НКВД и секретаря посольства СССР во Львове. В 1934 году Степан Бандера был арестован польской полицией. На Варшавском процессе он был приговорен к смертной казни, которую позднее заменили на пожизненное заключение. Но в 1939 году, когда охрана и администрация тюрьмы, в которой был заключен глава ОУН, сбежала из-за критической ситуации на фронте, Степан Бандера вместе с остальными узниками вышел на свободу.

Основная часть борьбы революционной организации с врагом – это и есть борьба за душу человека, за идейное влияние на целый народ, за распространение идеи и концепции освободительной революции среди широчайших масс народа, увлечение их этой идеей и через это присоединение их на сторону освободительной борьбы.

Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, у него будет хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный.

В начале 1941 года Степан Бандера был избран главой Провода ОУН. Однако уже вскоре, после провозглашения знаменитого "Акта відновлення Української Держави", Бандера был схвачен нацистами и заключен в концлагере "Заксенгавзен". Из немецких застенок он был освобожден только в 1944 году.Последние годы своей жизни Степан Бандера вместе с семьей провел в немецком Мюнхене, скрываясь под чужим именем. 15 октября 1959 года агент советского КГБ Богдан Сташинский убил Бандеру.

Если завтра на смену большевизму придет другая форма российского империализма, то он в первую очередь обратится всеми своими силами против самостоятельности Украины, на ее порабощение. Российский народ, как до сих пор, будет нести тот империализм, будет делать все, чтобы держать Украину в порабощении.

Без собственного государства, без освобождения, а значит и без освободительной борьбы, Украина не может иметь ни свободы, ни благосостояния, ни какой-либо тени демократии.

Бандера похоронен в Германии, на кладбище города Мюнхен.

Могила Бандеры

Наш народ всегда стремится к свободе для себя и желает ее для других народов. Он боролся и борется за правду и справедливость. Мы хотим жить в согласии и взаимном уважении со всеми народами доброй воли. Мы признаем за другими народами такие же права, за которые боремся для себя.

Напомним, ранее мы писали о том, кем был Бандера и почему вокруг него собрано столько мифов и домыслов.