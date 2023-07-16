Обираємо взуття під довжину наряду: з чим носити міні влітку (фото)
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Підійдуть і балетки, і в'єтнамки на платформі
В спекотні дні виникає бажання відкласти джинси на пізніше і витягнути легкі вбрання із шафи. Цього сезону мініспідниці та мінісукні знову стають модними, і їх можна носити абсолютно у будь-якому віці.
Однак не всі представниці прекрасної статі знають, з чим носити міні низ, щоб це мало трендовий вигляд, а також було комфортно для самих панянок. Персональний стиліст Альона (watchingukraine) назвала п'ять видів літнього взуття, які підкреслять переваги фігури і зроблять образ ще стильнішим цього сезону.
З чим носити довжину міні
- З балетками
- З в'єтнамками на платформі
- З масивними сандалями
- З клогами
- З кросівками
Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону — трикотажна сукня. Вона має чудовий вигляд в денних образах і добре підійде для вечері з друзями або походу в театр. Стиліст Ната Москаленко раніше показала актуальні формули образів з трикотажною сукнею.
Зазначимо, що з кожним сезоном тренди стають дедалі простішими та практичнішими у носінні. Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити літній топ-бандо кожного дня.