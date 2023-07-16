Обираємо взуття під довжину наряду: з чим носити міні влітку (фото)

Підійдуть і балетки, і в'єтнамки на платформі

В спекотні дні виникає бажання відкласти джинси на пізніше і витягнути легкі вбрання із шафи. Цього сезону мініспідниці та мінісукні знову стають модними, і їх можна носити абсолютно у будь-якому віці.

Однак не всі представниці прекрасної статі знають, з чим носити міні низ, щоб це мало трендовий вигляд, а також було комфортно для самих панянок. Персональний стиліст Альона (watchingukraine) назвала п'ять видів літнього взуття, які підкреслять переваги фігури і зроблять образ ще стильнішим цього сезону.

З чим носити довжину міні

З балетками

З в'єтнамками на платформі

З масивними сандалями

З клогами

З кросівками

Раніше "Телеграф" писав, що безперечний тренд сезону — трикотажна сукня. Вона має чудовий вигляд в денних образах і добре підійде для вечері з друзями або походу в театр. Стиліст Ната Москаленко раніше показала актуальні формули образів з трикотажною сукнею.

Зазначимо, що з кожним сезоном тренди стають дедалі простішими та практичнішими у носінні. Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити літній топ-бандо кожного дня.