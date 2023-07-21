Много розового не бывает: потрясающие идеи аутфитов в стиле Барби для вдохновения (фото)

Делимся секретами, как сочетать розовый с другими цветами

Летний хит этого года – стиль одежды, вдохновленный Барби, стал неожиданным, но массово популярным явлением. Этому тренду поддалось множество известных личностей, модных авангардистов и обычных модниц. Причины массового увлечения розовым цветом в 2023 году не остаются загадкой – это связано с выходом на экраны фильма о знаменитой кукле, где главную роль исполняет Марго Робби, а также просто желанием добавить позитива в наши жизни. В любом случае стиль "барбикор" сегодня находится на пике популярности.

Персональный стилист из Одессы под ником li.balizka поделилась вариантами комбинирования розового в образах с другими цветами. Смотрим и вдохновляемся для создания собственных луков!

Стоит отметить, что этот яркий цвет идеально сочетается с оранжевыми, голубыми, желтыми, зелеными, лавандовыми оттенками, а также с леопардовым и другими животными принтами.

Стоить отметить, что на протяжении всего пресс-тура сама Марго Робби отдавала дань уважения знаменитой кукле Барби. Недавно актриса продемонстрировала образ в стиле своей героини на пресс-конференции в Южной Корее, а позже — на встрече с фанатами в Лондоне.