Выбираем обувь под длину наряда: с чем носить мини летом (фото)

Подойдут и балетки, и вьетнамки на платформе

В жаркие дни возникает желание отложить джинсы на позже и вытащить легкие наряды из шкафа. В этом сезоне мини-юбки и мини-платья снова становятся модными, и их можно носить абсолютно в любом возрасте.

Однако не все представительницы прекрасного пола знают, с чем носить мини низ, чтобы это выглядело трендово, а также было комфортно для самих барышень. Персональный стилист Алена (watchingukraine) назвала пять видов летней обуви, которые подчеркнут преимущества фигуры и сделают образ еще более стильным в этом сезоне.

С чем носить длину мини

С балетками

С вьетнамками на платформе

С массивными сандалиями

С клогами

С кроссовками

Ранее "Телеграф" писал, что бесспорный тренд сезона — трикотажное платье. Оно выглядит прекрасно в дневных образах и хорошо подойдет для ужина с друзьями или похода в театр. Стилист Ната Москаленко ранее показала актуальные формулы образов с трикотажным платьем.

Отметим, что с каждым сезоном тренды становятся все более простыми и практичными в носке. Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить летнее топ-бандо каждый день.