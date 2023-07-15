С чем носить полосатую рубашку: 6 стильных формул, вдохновляющие этим летом (фото)

Незаменимый элемент летнего дресс-кода

Рубашки являются неотъемлемой частью летнего стиля одежды. Они подходят как для деловых встреч и офисных образов, так и как идеальная одежда для пляжа. Кроме того, рубашку можно бросить на плечи поверх топа для создания свежего летнего образа в прохладные вечера.

Персональный стилист Алена (watchingukraine) рассказала о шести формулах образов с полосатой рубашкой. Такую вещь можно легко соединить с юбкой, брюками, платьем и другими элементами гардероба.

Оверсайз рубашка поверх летнего макси платья + обувь на низком ходу

Заправленная рубашка с белыми брюками/джинсами + ремень

Завязанная на узел рубашка + короткие шорты + желательно добавить украшения на руки и в портретной зоне

Оверсайз расслабленная рубашка + джинсы + обувь на низком ходу

Рубашка + штаны + обязательно структурированная сумка (пижамный стиль, расслабленный вайб)

Заправленная рубашка с белыми шортами + ремень + структурированная сумка

Отметим, что с каждым сезоном тренды становятся все более простыми и практичными в носке. Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить летнее топ-бандо каждый день.