Укр

С чем носить полосатую рубашку: 6 стильных формул, вдохновляющие этим летом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
817
Полоски на рубашке могут быть любого цвета Новость обновлена 15 июля 2023, 08:07
Полоски на рубашке могут быть любого цвета. Фото Freepik

Незаменимый элемент летнего дресс-кода

Рубашки являются неотъемлемой частью летнего стиля одежды. Они подходят как для деловых встреч и офисных образов, так и как идеальная одежда для пляжа. Кроме того, рубашку можно бросить на плечи поверх топа для создания свежего летнего образа в прохладные вечера.

Персональный стилист Алена (watchingukraine) рассказала о шести формулах образов с полосатой рубашкой. Такую вещь можно легко соединить с юбкой, брюками, платьем и другими элементами гардероба.

Оверсайз рубашка поверх летнего макси платья + обувь на низком ходу

голубая полосатая рубашка

Заправленная рубашка с белыми брюками/джинсами + ремень

розовая полосатая рубашка

Завязанная на узел рубашка + короткие шорты + желательно добавить украшения на руки и в портретной зоне

розовая полосатая рубашка

Оверсайз расслабленная рубашка + джинсы + обувь на низком ходу

голубая полосатая рубашка

Рубашка + штаны + обязательно структурированная сумка (пижамный стиль, расслабленный вайб)

голубая полосатая рубашка

Заправленная рубашка с белыми шортами + ремень + структурированная сумка

голубая полосатая рубашка

Отметим, что с каждым сезоном тренды становятся все более простыми и практичными в носке. Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить летнее топ-бандо каждый день.

Теги:
#Мода #Стиль #Рубашки