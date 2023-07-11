Как удачно совместить несовместимые принты: вдохновляющие примеры модных луков (фото)

Следует научиться "играть" на контрасте

Принты, как и фотопринты на одежде, могут не нравиться, но иногда в гардеробе их следует иметь. А знать, как их грамотно совмещать в одном образе, — просто необходимость.

Самый безопасный вариант, конечно, сочетать с базовыми цветами или с одним из цветов принта, подчеркивает персональный стилист Ната Москаленко. Но если вы любите что-нибудь посложнее, тогда можно соединить пару графических принтов в одной цветовой гамме.

Также в одном образе хорошо будут комбинироваться графические и цветочные или анималистические принты. Два цветочных принта прекрасно сочетаются, если будут разные по размеру и схожи по цвету.

В абстрактных будет работать принцип резкости или плавности линий. Здесь тоже стоит "играть" на контрасте. И не стоит забывать, что принты должны сочетаться с вашими линиями внешности – это главное для получения безупречного вида.

Как правильно совмещать принты в образе: идеи

Раньше мы писали, как современно стилизовать образы с пиджаком и кардиганом. Это самая популярная одежда не только в осенне-зимний сезон – они особенно актуальны, когда летом совсем не солнечная погода.