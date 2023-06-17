4 базовых вещи с "изюминкой", которые повысят градус стиля вашего летнего гардероба (фото)

Эта небанальная летняя база точно должна быть в вашем шкафу

В основном, украинские красавицы следуют модным тенденциям и выбирают уникальные и изысканные предметы для своего гардероба. Но иногда, для создания модного летнего образа, достаточно стильной юбки с высоким разрезом и костюмного жилета, что дополнительно подчеркнет вашу индивидуальность.

Летом особенно хочется быть привлекательной и оригинальной, даже в базовых вещах. Персональный стилист Анна (anna.le.nova) назвала четыре базовые вещи с "изюминкой", которые повысят градус стиля любого гардероба этим летом. Что входит в небанальную летнюю базу, читайте в нашем материале.

Топ с контрастным кантом

Юбка с высоким разрезом

Топ без бретели

Костюмный жилет

Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.

Также мы писали о трендах летней обуви, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне. Красивые босоножки как на танкетке, так и "гладиаторские", выглядят стильно.