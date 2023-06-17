4 базовых вещи с "изюминкой", которые повысят градус стиля вашего летнего гардероба (фото)
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Эта небанальная летняя база точно должна быть в вашем шкафу
В основном, украинские красавицы следуют модным тенденциям и выбирают уникальные и изысканные предметы для своего гардероба. Но иногда, для создания модного летнего образа, достаточно стильной юбки с высоким разрезом и костюмного жилета, что дополнительно подчеркнет вашу индивидуальность.
Летом особенно хочется быть привлекательной и оригинальной, даже в базовых вещах. Персональный стилист Анна (anna.le.nova) назвала четыре базовые вещи с "изюминкой", которые повысят градус стиля любого гардероба этим летом. Что входит в небанальную летнюю базу, читайте в нашем материале.
Топ с контрастным кантом
Юбка с высоким разрезом
Топ без бретели
Костюмный жилет
Ранее "Телеграф" писал, что без платьев не обходится ни одно лето, и это не исключение. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какие платья этого жаркого сезона выбирать в гардероб.
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