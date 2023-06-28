С чем носить летний топ-бандо: 8 идей стильных формул на каждый день (фото)

Черпайте вдохновение для создания интересных комбинаций

Многим из нас знакомо ощущение, когда у нас много вещей в шкафу, но нечего надеть. В такой ситуации может помочь простой инструмент, известный как "формула образа". Это своего рода "уравнение", в которое вы можете вставить свою одежду, или черпать вдохновение для создания интересных комбинаций.

Если у вас есть несколько таких формул в запасе, вы сможете гораздо быстрее составлять формулы и всегда будете знать, что выбрать. Персональный стилист Алена (watchingukraine) расписала формулы образов с трендовой вещью этого лета – топом-бандо.

8 формул луков с трендовым топом-бандо

1. Топ-бандо удлиненный + baggy штаны + обувь на kitten heel или платформе + сумочка багет

2. Топ-бандо + коротенькие шорты + балетки или мюли на низком ходу + соломенная сумка

3. Топ-бандо loose fit + шорты + обувь на kitten heel + украшения НЕ в портретной зоне

4. Топ-бандо асимметричный/акцентный + baggy/карго штаны + кроссовки + сумочка багет на плечо

5. Топ-бандо, которое мы заправляем + штаны + ремень (добавляем, если хочется собрать лук) + обувь на низком ходу

6. Топ-бандо + baggy джинсы + обувь с острым мысом + акцентная сумка

7. Топ-бандо + шелковая/трикотажная юбка макси + обувь на низком ходу + соломенная сумка

8. Топ-бандо (нейтральная палитра) + джинсовая юбка макси + обувь на низком ходу + мягкая сумка на плечо

Раньше мы писали, какая обувь больше не модна летом 2023 года. Названы пять антитрендов.