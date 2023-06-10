Забудьте о круглом носке и плоской подошве: 5 антитрендов обуви, которой стоит сказать "прощай" (фото)

Такую обувь больше никто не носит

Сейчас идеальное время сделать ревизию своего летнего гардероба. Конечно, нет смысла постоянно стремиться к покупкам трендовых вещей, важно лишь своевременно избавляться от моделей, вышедших из моды.

Как ни печально, но любительницам кроссовок на танкетке, спортивных босоножек, плоской платформы и еще пары моделей не повезло — эта обувь вышла из моды и больше неактуальна в 2023 году.

Кроссовки на танкетке

Несколько лет назад эти кроссовки находились на самом пике моды, но сейчас они являются ярким примером того, что не в тренде. Если вы хотите быть стильным в этом сезоне, то лучше отказаться от этой обуви и выбрать более минималистичную модель на обычной платформе.

Спортивные босоножки

Несмотря на то, что они являются удобными и функциональными, летом 2023 года они уже не актуальны. Их можно легко заменить балетками или босоножками с массивной подошвой, особенно если они имеют много ремешков — такие модели находятся в самом тренде.

Обувь на плоской платформе

Босоножки с плоскими подошвами уступили место новым тенденциям. Сейчас популярны модели с громоздкими платформами, которые добавляют смелости образу и придают ему стильности.

Шпильки

Сегодня в тренде функциональность, что означает, что лучше выбирать обувь с прочной и широкой подошвой. Они более комфортные и выглядят также стильно. Их преимущество заключается также в том, что с ними легко сочетается практически любая одежда.

Обувь с круглым носиком

Модели с круглым носом стали неактуальными и их больше не принимают в мире моды. В настоящее время трендом является обувь с острыми носками, которая выглядит более изящно и аккуратно. Поэтому, при выборе обуви, обращайте особое внимание именно на такие модели.

Продолжая тему летней обуви, напоминаем о босоножках на низком ходу. Этим летом в моде сандалии.