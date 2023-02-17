Как стильно одеваться в новом сезоне: пять весенних формул (фото)

Главное – сохранять структуру образа

Весна все больше чувствуется в воздухе и хочется уже воздушности в образах. Дизайнеры диктуют модные тенденции и выделяют тренды, которые будут актуальны в новом сезоне.

Украинский стилист Ната Москаленко продемонстрировала в подборке стильные формулы, в рамках которых каждая женщина сможет построить трендовые и стильные повседневные образы. Как подчеркивает эксперт, в формулах единицы можно менять по желанию, главное — сохранить структуру.

Прямая юбка – макси + бомбер/укороченный жакет + низкий ход

Облегающий топ + объемные штаны + пальто/тренч

Мини + укороченное объемное пальто/жакет + низкий ход/не высокие каблуки

Джинсы/штаны слим (не скинни!) + объемное укороченное пальто + каблуки

Комплект рубашка + штаны (деним и другие ткани) + низкий ход/подборы

Ранее стилист Матвей Калугин рассказал о самом ярком тренде этого сезона — колорблоке. В материале — стильные идеи для образов как для мужчин, так и для женщин.