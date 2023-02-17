Как стильно одеваться в новом сезоне: пять весенних формул (фото)
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Главное – сохранять структуру образа
Весна все больше чувствуется в воздухе и хочется уже воздушности в образах. Дизайнеры диктуют модные тенденции и выделяют тренды, которые будут актуальны в новом сезоне.
Украинский стилист Ната Москаленко продемонстрировала в подборке стильные формулы, в рамках которых каждая женщина сможет построить трендовые и стильные повседневные образы. Как подчеркивает эксперт, в формулах единицы можно менять по желанию, главное — сохранить структуру.
Прямая юбка – макси + бомбер/укороченный жакет + низкий ход
Облегающий топ + объемные штаны + пальто/тренч
Мини + укороченное объемное пальто/жакет + низкий ход/не высокие каблуки
Джинсы/штаны слим (не скинни!) + объемное укороченное пальто + каблуки
Комплект рубашка + штаны (деним и другие ткани) + низкий ход/подборы
Ранее стилист Матвей Калугин рассказал о самом ярком тренде этого сезона — колорблоке. В материале — стильные идеи для образов как для мужчин, так и для женщин.