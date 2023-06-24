Головные уборы лета 2023: идеи трендовых моделей, которые завершат любой образ (фото)

Благодаря им волосы будут ухоженными и здоровыми

Летом необходимо носить головной убор по нескольким причинам. Солнечный удар может быть только одной из них. Очевидный недостаток заключается в том, что под воздействием солнца волосы повреждаются и постепенно выгорают. Кроме того, ультрафиолетовые лучи негативно влияют на белок кератин, являющийся основной составной частью шевелюры (90% волос состоит из него). Это приводит к тому, что волосы становятся тонкими и ломкими. Кроме того, кожа на голове может получить солнечные ожоги, что вызывает шелушение, зуд и раздражение.

Летние головные уборы, кроме защиты от солнца, играют важную стилистическую роль в завершении образа, потому что именно летом хочется одевать на себя меньше и использование головных уборов в образе добавляет 100 баллов в стилистическую карму. Персональный стилист Ната Москаленко рассказала о головных уборах, которые актуальны в этом сезоне.

"Трендовые модели дизайнеры создали в разных стилях: от более спортивных бейсболок и повязок до женских шляп и платков. А панамки рыбаков и sailor hat можно интегрировать в миксы образов", — поделилась эксперт.

Ранее мы рассматривали тренды "теплых" сезонов. Персональный стилист назвала шесть модных трендов в 2023 году и рассказала, как и с чем их носить, чтобы было стильно и актуально.