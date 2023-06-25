Выбросите эти вещи в 2023 году: пять антитрендов, которые "подставят" ваш летний образ (фото)
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Важно вовремя отказаться от антитрендов, чтобы не выглядеть нелепо
Модницы знают, как в начале каждого сезона необходимо регулярно обновлять гардероб, просматривая его и при необходимости выбрасывая вещи, которые отжили себя. Конечно, не всегда у всех есть достаточно денег, чтобы покупать самые последние модные новинки, но важно своевременно избавляться от антитрендов, чтобы в какой-нибудь ситуации не выглядеть неуместно.
Приталенная джинсовая куртка, леггинсы со штрипками и другие три предмета гардероба, как пишет rbc, вышли из моды в 2023 году. Необязательно их выбрасывать, тем более если вещи в хорошем состояние. Подумайте о благотворительности.
Приталенная джинсовая куртка
Джинсовая одежда снова стала очень популярной, за исключением приталенных курточек. Лучше заменить данный фасон на оверсайз, это придаст вашему образу легкость и свободу.
Леггинсы со штрипками
Ранее леггинсы со штрипками были модным трендом. Однако сейчас они вышли из моды. В этом году лучше выбирать обычные леггинсы в базовых цветах. Их можно сочетать со свободными белыми рубашками.
Мелкое плиссирование в одежде
Юбки, платья и прочая одежда из плиссированной ткани, которые раньше были очень популярны, вышли из моды в этом году. Лучше выбирать юбки-карандаши и платья из кожи.
Кроссовки на толстой подошве
Эта обувь была очень популярна несколько сезонов назад и была выбором многих модниц. Однако в этом году стоит заменить модель на более простые и минималистичные варианты.
Бананка
В 2023 году эта удобная вещь стала неактуальной. Лучше использовать компактные сумки или аккуратные рюкзаки.
Ранее мы писали, какая обувь больше не в моде летом 2023 года. Названы пять антитрендов.