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В моде – большой размер: стилист назвала семь трендов сумки, популярных этим летом (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гид наиболее актуальными сумками сезона лето 2023
Гид наиболее актуальными сумками сезона лето 2023. Фото freepik.com

Обновляя летний гардероб, нельзя забывать об этом аксессуаре

Обычно новые модные тенденции балансируют между крайностями. Если в последнее время мы замечали популярность микро-сумок, то пришла пора больших и функциональных моделей. Сумка — это вещь, которая задает настроение, создает акцент и в то же время обладает высокой функциональностью. Так что, обновляя гардероб на лето 2023 года, нельзя забывать о самом главном аксессуаре сезона.

Безусловно, маленькие сумки останутся в нашем гардеробе. Но если вы хотите приобрести аксессуар, в который поместятся не только помада и телефон, обратите внимание на объемные модели. Персональный стилист-имиджмейкер Диана (disty_list) назвала семь актуальных трендов сумки на лето.

С карманами

сумка с карманами

Сумка-пояс

Сумка пояс

Большой размер

большая сумка

Цепи

сумка с цепями

Принтованная

сумка с принтом

Бахрома

сумка бахрома

Минимализм

сумка минимализм

Ранее мы рассматривали тренды "теплых" сезонов. Персональный стилист назвала шесть модных трендов в 2023 году и рассказала, как и с чем их носить, чтобы было стильно и актуально.

Следует отметить, что мир моды очень любит эпатаж и провокацию. Ранее "Телеграф" рассказывал о неоднозначных трендах, курсирующих в модном пространстве нашего времени.

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#Мода #Сумки #Тренды