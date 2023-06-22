В моде – большой размер: стилист назвала семь трендов сумки, популярных этим летом (фото)

Обновляя летний гардероб, нельзя забывать об этом аксессуаре

Обычно новые модные тенденции балансируют между крайностями. Если в последнее время мы замечали популярность микро-сумок, то пришла пора больших и функциональных моделей. Сумка — это вещь, которая задает настроение, создает акцент и в то же время обладает высокой функциональностью. Так что, обновляя гардероб на лето 2023 года, нельзя забывать о самом главном аксессуаре сезона.

Безусловно, маленькие сумки останутся в нашем гардеробе. Но если вы хотите приобрести аксессуар, в который поместятся не только помада и телефон, обратите внимание на объемные модели. Персональный стилист-имиджмейкер Диана (disty_list) назвала семь актуальных трендов сумки на лето.

С карманами

Сумка-пояс

Большой размер

Цепи

Принтованная

Бахрома

Минимализм

Ранее мы рассматривали тренды "теплых" сезонов. Персональный стилист назвала шесть модных трендов в 2023 году и рассказала, как и с чем их носить, чтобы было стильно и актуально.

Следует отметить, что мир моды очень любит эпатаж и провокацию. Ранее "Телеграф" рассказывал о неоднозначных трендах, курсирующих в модном пространстве нашего времени.