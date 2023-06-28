З чим носити літній топ-бандо: 8 ідей стильних формул на кожен день (фото)

Черпайте натхнення для створення цікавих комбінацій

Багатьом із нас знайоме відчуття, коли у нас багато речей у шафі, але нічого вдягнути. У такій ситуації може допомогти простий інструмент, відомий як "формула образу". Це свого роду "рівняння", в яке ви можете вставити свій одяг, або черпати натхнення для створення цікавих комбінацій.

Якщо у вас є кілька таких формул у запасі, ви зможете набагато швидше складати формули і завжди знатимете, що вибрати. Персональний стиліст Альона (watchingukraine) розписала формули образів з трендовою річчю цього літа — топом-бандо.

8 формул луків з трендовим топом-бандо

1. Топ-бандо подовжений + baggy штани + взуття на kitten heel або платформі + сумочка багет

2. Топ-бандо + коротенькі шорти + балетки або мюлі на низькому ходу + солом'яна сумка

3. Топ-бандо loose fit + шорти + взуття на kitten heel + прикраси НЕ в портретній зоні

4. Топ-бандо асиметричний/акцентний + baggy/карго штани + кросівки + сумочка багет на плече

5. Топ-бандо, яке ми заправляємо + штани + ремінь (додаємо, якщо хочеться зібрати лук) + взуття на низькому ходу

6. Топ-бандо + baggy джинси + взуття з гострим мисом + акцентна сумка

7. Топ-бандо + шовкова/трикотажна спідниця максі + взуття на низькому ходу + солом'яна сумка

8. Топ-бандо (нейтральна палітра) + джинсова спідниця максі + взуття на низькому ходу + м'яка сумка на плече

Раніше ми писали, яке взуття більше не модне влітку 2023 року. Названо п’ять антитрендів.