Забудьте про круглий носок і плоску підошву: 5 антитрендів взуття, якому варто сказати "прощавай" (фото)

Таке взуття більше ніхто не носить

Зараз ідеальний час зробити ревізію свого літнього гардероба. Звичайно, немає сенсу постійно прагнути до покупок трендових речей, важливо лише своєчасно позбавлятися моделей, що вийшли з моди.

Як не сумно, але любителькам кросівок на танкетці, спортивних босоніжок, плоскої платформи та ще пари моделей не пощастило — це взуття вийшло з моди і більше неактуальне у 2023 році.

Кросівки на танкетці

Декілька років тому ці кросівки знаходилися на самому піку моди, але зараз вони є яскравим прикладом того, що не в тренді. Якщо ви хочете бути стильним цього сезону, то краще відмовитися від цього взуття і вибрати більш мінімалістичну модель на звичайній платформі.

Спортивні босоніжки

Попри те, що вони є зручними та функціональними, влітку 2023 року вони вже не є актуальними. Їх можна легко замінити балетками чи босоніжками з масивною підошвою, особливо якщо вони мають багато ремінців – такі моделі знаходяться у самому тренді.

Взуття на плоскій платформі

Босоніжки з плоскими підошвами поступилися місцем новим тенденціям. Зараз популярні моделі з громіздкими платформами, які додають сміливості образу та надають йому стильності.

Шпильки

Сьогодні в тренді функціональність, що означає, що краще вибирати взуття із міцною та широкою підошвою. Вони більш комфортні та також мають стильний вигляд. Їхня перевага полягає також у тому, що з ними легко поєднується практично будь-який одяг.

Взуття з круглим носиком

Моделі з круглим носом стали неактуальними і їх не приймають у світі моди. Зараз трендом є взуття з гострими носками, яке виглядає більш витончено та акуратно. Тому при виборі взуття звертайте особливу увагу саме на такі моделі.

Продовжуючи тему літнього взуття, нагадуємо про босоніжки на низькому ходу. Цього літа в моді сандалії.