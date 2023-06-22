В моді — великий розмір: стиліст назвала сім трендів сумки, популярних цього літа (фото)
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Оновлюючи літній гардероб, не можна забувати про цей аксесуар
Зазвичай, нові модні тенденції балансують між крайнощами. Якщо останнім часом ми помічали популярність мікросумок, то тепер прийшла пора великих і функціональних моделей. Сумка — це річ, яка задає настрій, створює акцент і водночас має високу функціональність. Тож, оновлюючи гардероб на літо 2023 року, не можна забувати про найголовніший аксесуар сезону.
Безперечно, маленькі сумки залишаться в нашому гардеробі. Але якщо ви хочете придбати аксесуар, у який помістяться не тільки помада і телефон, то зверніть увагу на об'ємні моделі. Персональний стиліст-іміджмейкер Діана (disty_list) назвала сім актуальних трендів сумки на літо.
З кишенями
Сумка-пояс
Великий розмір
Ланцюги
Принтована
Бахрома
Мінімалізм
Раніше ми розглядали тренди "теплих" сезонів. Персональний стиліст назвала шість модних трендів у 2023 році та розповіла, як і з чим їх носити, щоб було стильно і актуально.
Варто зазначити, що світ моди дуже любить епатаж і провокацію. Раніше "Телеграф" розповідав про неоднозначні тренди, які курсують у модному просторі сьогодення.