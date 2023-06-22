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В моді — великий розмір: стиліст назвала сім трендів сумки, популярних цього літа (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гід найбільш актуальними сумками сезону літо 2023
Гід найбільш актуальними сумками сезону літо 2023. Фото freepik.com

Оновлюючи літній гардероб, не можна забувати про цей аксесуар

Зазвичай, нові модні тенденції балансують між крайнощами. Якщо останнім часом ми помічали популярність мікросумок, то тепер прийшла пора великих і функціональних моделей. Сумка — це річ, яка задає настрій, створює акцент і водночас має високу функціональність. Тож, оновлюючи гардероб на літо 2023 року, не можна забувати про найголовніший аксесуар сезону.

Безперечно, маленькі сумки залишаться в нашому гардеробі. Але якщо ви хочете придбати аксесуар, у який помістяться не тільки помада і телефон, то зверніть увагу на об'ємні моделі. Персональний стиліст-іміджмейкер Діана (disty_list) назвала сім актуальних трендів сумки на літо.

З кишенями

сумка з кишенями

Сумка-пояс

Сумка пояс

Великий розмір

велика сумка

Ланцюги

сумка з ланцюгами

Принтована

сумка з принтом

Бахрома

сумка бахрома

Мінімалізм

сумка мінімалізм

Раніше ми розглядали тренди "теплих" сезонів. Персональний стиліст назвала шість модних трендів у 2023 році та розповіла, як і з чим їх носити, щоб було стильно і актуально.

Варто зазначити, що світ моди дуже любить епатаж і провокацію. Раніше "Телеграф" розповідав про неоднозначні тренди, які курсують у модному просторі сьогодення.

Теги:
#Мода #Сумки #Тренди