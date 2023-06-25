Викиньте ці речі у 2023 році: п’ять антитрендів, які "підставлять" ваш літній образ (фото)

Важливо вчасно відмовитися від антитрендів, щоб не виглядати безглуздо

Модниці знають, як на початку кожного сезону необхідно регулярно оновлювати гардероб, переглядаючи його та за необхідності викидаючи речі, які віджили себе. Звичайно, не завжди у всіх є достатньо грошей, щоб купувати останні модні новинки, але важливо вчасно позбавлятися антитрендів, щоб у якійсь ситуації не виглядати недоречно.

Приталена джинсова куртка, легінси зі штрипками та інші три предмети гардероба, як пише rbc, вийшли з моди у 2023 році. Необов’язково їх викидати, тим більше якщо речі в хорошому стані. Подумайте про благодійність.

Приталена джинсова куртка

Джинсовий одяг знову став дуже популярним, за винятком приталених курточок. Краще замінити цей фасон на оверсайз, це додасть вашому образу легкості та свободи.

Легінси зі штрипками

Раніше легінси зі штрипками були модним трендом. Однак зараз вони вийшли із моди. Цього року краще обирати звичайні легінси у базових кольорах. Їх можна поєднувати із вільними білими сорочками.

Дрібне плісування в одязі

Спідниці, сукні та інший одяг із плісированої тканини, які раніше були дуже популярними, вийшли з моди цього року. Краще вибирати спідниці-олівці та сукні зі шкіри.

Кросівки на товстій підошві

Це взуття було дуже популярне кілька сезонів тому і було вибором багатьох модниць. Однак цього року варто замінити модель на більш прості та мінімалістичні варіанти.

Бананка

2023 року ця зручна річ стала неактуальною. Краще використовувати компактні сумки або акуратні рюкзаки.

Раніше ми писали, яке взуття більше не модне влітку 2023 року. Названо п’ять антитрендів.