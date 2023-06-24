Головні убори літа 2023: ідеї трендових моделей, які завершать будь-який образ (фото)

Завдяки їм волосся буде доглянутим і здоровим

Влітку необхідно носити головний убір з кількох причин. Сонячний удар може бути лише однією з них. Очевидний недолік полягає в тому, що під впливом сонця волосся пошкоджується і поступово вигорає. Крім того, ультрафіолетові промені негативно впливають на білок кератин, який є основною складовою частиною шевелюри (90% волосся складається з нього). Це призводить до того, що волосся стає тонким і ламким. Крім того, шкіра на голові може отримати сонячні опіки, що викликає лущення, свербіж та подразнення.

Літні головні убори, крім захисту від сонця, грають важливу стилістичну роль в завершенні образу, бо саме влітку хочеться одягати на себе менше і використання головних уборів в образі додає 100 балів в стилістичну карму. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла про головні убори, які є актуальними цього сезону.

"Трендові моделі дизайнери створили в різних стилях: від більш спортивних бейсболок і повʼязок до жіночних капелюхів та хустин. А панамки рибалок та sailor hat можна інтегрувати в мікси образів", — поділилась експерт.

Раніше ми розглядали тренди "теплих" сезонів. Персональний стиліст назвала шість модних трендів у 2023 році та розповіла, як і з чим їх носити, щоб було стильно і актуально.