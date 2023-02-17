Як стильно вдягатись в новому сезоні: п'ять весняних формул (фото)
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Головне — зберігати структуру образа
Весна все більше відчувається в повітрі і хочеться вже легкості в образах. Дизайнери диктують модні тенденції і виокремлюють тренди, які будуть актуальні в новому сезоні.
Український стиліст Ната Москаленко продемонструвала в добірці стильні формули, в рамках яких кожна жінка зможе побудувати трендові та стильні повсякденні образи. Як підкреслює експерт, у формулах одиниці можна міняти за бажанням, головне — зберегти структуру.
Пряма спідниця — максі + бомбер/вкорочений жакет + низький хід
Облягаючий топ + об‘ємні штани + пальто/тренч
Міні + вкорочене об’ємне пальто/жакет + низький хід/не високі підбори
Джинси/штани слім (не скінні!) + об‘ємне вкорочене пальто + підбори
Комплект сорочка + штани (денім і інші тканини) + низький хід/підбори
Раніше стиліст Матвій Калугін розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. В матеріалі — стильні ідеї для образів як для чоловіків, так і для жінок.