Як стильно вдягатись в новому сезоні: п'ять весняних формул (фото)

Головне — зберігати структуру образа

Весна все більше відчувається в повітрі і хочеться вже легкості в образах. Дизайнери диктують модні тенденції і виокремлюють тренди, які будуть актуальні в новому сезоні.

Український стиліст Ната Москаленко продемонструвала в добірці стильні формули, в рамках яких кожна жінка зможе побудувати трендові та стильні повсякденні образи. Як підкреслює експерт, у формулах одиниці можна міняти за бажанням, головне — зберегти структуру.

Пряма спідниця — максі + бомбер/вкорочений жакет + низький хід

Облягаючий топ + об‘ємні штани + пальто/тренч

Міні + вкорочене об’ємне пальто/жакет + низький хід/не високі підбори

Джинси/штани слім (не скінні!) + об‘ємне вкорочене пальто + підбори

Комплект сорочка + штани (денім і інші тканини) + низький хід/підбори

Раніше стиліст Матвій Калугін розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. В матеріалі — стильні ідеї для образів як для чоловіків, так і для жінок.