З чим носити смугасту сорочку: 6 стильних формул, які надихнуть цього літа (фото)

Незамінний елемент літнього дрес-коду

Сорочки є невід'ємною частиною літнього стилю одягу. Вони підходять як для ділових зустрічей та офісних образів, так і як ідеальний одяг для пляжу. Крім того, сорочку можна кинути на плечі поверх топу для створення свіжого літнього образу у прохолодні вечори.

Персональний стиліст Альона (watchingukraine) розповіла про шість формул образів зі смугастою сорочкою. Таку річ можна легко поєднати зі спідницею, штанами, сукнею та іншими елементами гардероба.

Оверсайз сорочка поверх літньої максі сукні + взуття на низькому ходу

Заправлена сорочка з білими штанами/джинсами + ремінь

Зав'язана на вузол сорочка + коротенькі шорти + бажано додати прикраси на руки та в портретній зоні

Оверсайз розслаблена сорочка + джинси + взуття на низькому ходу

Сорочка + штани + обовязково структурована сумка (піжамний стиль, розслаблений вайб)

Заправлена сорочка з білими шортами + ремінь + структурована сумка

Зазначимо, що з кожним сезоном тренди стають дедалі простішими та практичнішими у носінні. Раніше "Телеграф" розповідав, з чим носити літній топ-бандо кожного дня.