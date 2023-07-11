Як вдало поєднати непоєднувані принти: приклади модних луків, які надихнуть (фото)

Варто навчитись "гратись"на контрасті

Принти, як і фотопринти на одязі, можуть не подобатись, але інколи в гардеробі їх варто мати. А знати, як їх грамотно поєднувати в одному образі, — просто необхідність.

Найбезпечніший варіант, звичайно, поєднувати з базовими кольорами, або з одним з кольорів принту, підкреслює персональний стиліст Ната Москаленко. Але якщо ви любите щось складніше, тоді можна поєднати пару графічних принтів в одній кольоровій гамі.

Також в одному образі добре будуть комбінуватись графічні та квіткові, або анімалістичні принти. Два квіткових принта чудово поєднаються, якщо будуть різні за розміром і схожі по кольорах.

В абстрактних буде працювати принцип різкості або плавності ліній. Тут теж варто "гратись" на контрасті. І не варто забувати, що принти мають поєднуватись з вашими лініями зовнішності — це головне для отримання бездоганного вигляду.

Як правильно поєднувати принти в образі: ідеї

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