4 базові речі з "ізюминкою", які підвищать градус стилю вашого літнього гардероба (фото)

Ця небанальна літня база точно повинна бути у вашій шафі

В основному, українські красуні слідують модним тенденціям і обирають унікальні та вишукані предмети для свого гардероба. Але іноді, для створення модного літнього образу, досить стильної спідниці з високим розрізом та костюмного жилета, що додатково підкреслить вашу індивідуальність.

Влітку особливо хочеться бути привабливою і оригінальною, навіть у базових речах. Персональний стиліст Анна (anna.le.nova) назвала чотири базові речі з "ізюминкою", які підвищать градус стилю будь-якого гардероба цього літа. Що входить до небанальної літньої бази, читайте в нашому матеріалі.

Топ з контрастним кантом

Спідниця з високим розрізом

Топ без бретелі

Костюмний жилет

Раніше "Телеграф" писав, що без суконь не обходиться жодне літо, і це не виключення. Персональний стиліст Ната Москаленко розповіла, які сукні цього спекотного сезону обирати в гардероб.

Також ми писали про тренди літнього взуття, на які варто звернути увагу цього сезону. Красиві босоніжки як на танкетці, так і "гладіаторські", мають стильний вигляд.