Зірку "Пастки для батьків" та "Післязавтра" не впізнати: який вигляд має 69-річний Денніс Квейд (фото)

Зірка сімейних комедій став похмурішим

Відомий американський актор Денніс Квейд, відомий за ролями хороших батьків та невиправних романтиків, змінився до невпізнання. Чоловік, який підкорював своєю чарівністю та приємною зовнішністю багатьох красунь Голлівуду, тепер має похмурий вигляд.

На свіжих фотографіях Квейд, якому 9 квітня виповнилося 69 років, має стомлений вигляд. Актор сильно постарів, зморшки заполонили його гарне обличчя, а волосся стало ще сивішим.

Додамо, що крім акторства Денніс Квейд є ще й відомим музикантом. Він отримав свою першу гітару, коли йому було 12 років, і протягом усього свого життя час від часу грав у різних групах. А нещодавно Квейд видав свій новий музичний альбом під назвою Fallen.

У вівторок, 1 серпня, знаменитість з’явився у студії SiriusXM, яка знаходиться у Нашвіллі, штат Теннессі.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

До речі, нещодавно випустили серіал, де одну з головних ролей виконав Денніс Квейд. Новий детектив режисера Стівена Содерберга "Замкнуте коло" вийшов 13 липня на стрімінговому сервісі Max. Також у картині грають Тімоті Оліфант, Зазі Бітц, Клер Дейнс.

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд має зараз колега Квейда за фільмом "Пастка для батьків", 37-річна Ліндсі Лохан. Акторка скоро вперше стане мамою.