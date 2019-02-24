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Оскар-2019: где знаменитости хранят свои статуэтки после вручения

Оскар-2019: где знаменитости хранят свои статуэтки после вручения
12:17 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости мира: У каждого актера нашелся свой "укромный уголок" для заветной статуэтки, где же звезды хранят свой "Оскар"?

Как происходит стандартная церемония вручения "Оскара", знают практически все. Но что происходит дальше? Какая судьба ждет самую желанную статуэтку в доме ее владельца? Кто держит ее в туалете, и почему Анджелина Джоли до сих пор не может найти свою статуэтку?

Одни статуэтки исчезают, а другие – становятся добычей воров, как прошлогодний "Оскар" Фрэнсис Макдорманд, который она получила за лучшую женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Статуэтка пропала в ночь церемонии, правда, ее вскоре вернули.

Кейт Уинслет держит свой "Оскар" в туалете. Британская актриса говорит, что так все гости могут ее потрогать, а потом вернуть на место. А вот актер Колин Ферт однажды тоже оставил свою статуэтку в туалете, но не специально. Он просто ее забыл. Наверно, выпил лишнего после церемонии. К счастью, совестливый уборщик вернул награду актеру.

Эмма Томпсон, Лайонель Ричи, Сьюзан Сарандон, Шон Коннери и Джоди Фостер – все они не нашли лучшего места для статуэток, и держат их в уборной.

"Они хорошо выглядят рядом с кранами", – говорит Джоди Фостер.

Но если получить "Оскар" вам не светит, то можно просто его купить. Самая высокая цена, выплаченная за статуэтку, равняется 1.5 млн долларов. Именно такую сумму в 1999 году заплатил Майкл Джексон. Купил он ее исключительно для себя.

Бывали и такие случаи, когда статуэтки просто исчезали. В 2002 году Вупи Голберг решила почистить свой "Оскар" и отправила его в Киноакадемию. Но когда посылку открыли, внутри было пусто. Оказалось, что кто-то украл награду и переслал пустой пакет. Позже статуэтку нашли в мусорнике в аэропорту Онтарио. С тех пор Вупи Голберг дала слово, что ее "Оскар" больше никогда не покинет пределы дома.

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А вот Анджелина Джоли, после того как получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Прерванная жизнь", подарила его своей матери, Маршелин Бертран. Мать актрисы умерла в 2007 году, и с тех пор награду никто не видел.

"Я не теряла свой "Оскар", просто я не знаю, где он лежит", – заявила Анджелина.

Будем надеяться, что Анджелина найдет свой "Оскар", а Вупи Голдберг будет и дальше оберегать свою статуэтку, потому что такие награды не падают с неба.

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