Оскар-2019: где знаменитости хранят свои статуэтки после вручения

Как происходит стандартная церемония вручения "Оскара", знают практически все. Но что происходит дальше? Какая судьба ждет самую желанную статуэтку в доме ее владельца? Кто держит ее в туалете, и почему Анджелина Джоли до сих пор не может найти свою статуэтку?
Одни статуэтки исчезают, а другие – становятся добычей воров, как прошлогодний "Оскар" Фрэнсис Макдорманд, который она получила за лучшую женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Статуэтка пропала в ночь церемонии, правда, ее вскоре вернули.
Кейт Уинслет держит свой "Оскар" в туалете. Британская актриса говорит, что так все гости могут ее потрогать, а потом вернуть на место. А вот актер Колин Ферт однажды тоже оставил свою статуэтку в туалете, но не специально. Он просто ее забыл. Наверно, выпил лишнего после церемонии. К счастью, совестливый уборщик вернул награду актеру.
Эмма Томпсон, Лайонель Ричи, Сьюзан Сарандон, Шон Коннери и Джоди Фостер – все они не нашли лучшего места для статуэток, и держат их в уборной.
"Они хорошо выглядят рядом с кранами", – говорит Джоди Фостер.
Но если получить "Оскар" вам не светит, то можно просто его купить. Самая высокая цена, выплаченная за статуэтку, равняется 1.5 млн долларов. Именно такую сумму в 1999 году заплатил Майкл Джексон. Купил он ее исключительно для себя.
Бывали и такие случаи, когда статуэтки просто исчезали. В 2002 году Вупи Голберг решила почистить свой "Оскар" и отправила его в Киноакадемию. Но когда посылку открыли, внутри было пусто. Оказалось, что кто-то украл награду и переслал пустой пакет. Позже статуэтку нашли в мусорнике в аэропорту Онтарио. С тех пор Вупи Голберг дала слово, что ее "Оскар" больше никогда не покинет пределы дома.
А вот Анджелина Джоли, после того как получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Прерванная жизнь", подарила его своей матери, Маршелин Бертран. Мать актрисы умерла в 2007 году, и с тех пор награду никто не видел.
"Я не теряла свой "Оскар", просто я не знаю, где он лежит", – заявила Анджелина.
Будем надеяться, что Анджелина найдет свой "Оскар", а Вупи Голдберг будет и дальше оберегать свою статуэтку, потому что такие награды не падают с неба.