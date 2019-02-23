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Cadillac: звезды посетили предоскаровскую вечеринку

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Cadillac: звезды посетили предоскаровскую вечеринку
20:55 Сб, 23 Февраль 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: В преддверии "Оскара" в Лос-Анджелесе прошла традиционная ежегодная вечеринка Cadillac.

В этом году ее посетили Йен Сомерхолдер, Никки Рид, Закари Куинто, Зои Салдана, Хилари Суонк, Кристоф Вальц и другие.

Чета Сомерхолдер-Рид, как всегда, выглядела очень стильно. Звезда "Дневников вампира" появился на красной дорожке в черном смокинге, накинутом на белую рубашку, черных джинсах и шляпе. Ники Рид в противовес мужу нарядилась в светлый брючный костюм и синие босоножки.

Звезда "Стартрека" Закари Куинто был не столь элегантен, он предпочел надеть зеленый свитер, синие брюки и белоснежные кеды. А вот его коллега по "Звездному пути" Зои Салдана, как и подобает красивой женщине, выглядела потрясающе – в блестящем черном платье с серебряными украшениями. Образ дополнили изящные черные туфли с серебряной перемычкой.

Эллисон Дженни и Хилари Суонк

Йен Сомерхолдер

Никки Рид

Зои Салдана

Лив Шрайбер

Бен Харди

Кристоф Вальц

Колтон Хейнс

Закари Куинто

Награду за самый экстравагантный наряд вечера без труда получил бы Колтон Хэйнс. Актер из сериала "Стрела" пришел в голубом костюме и странной накидке, украшенной надписями, лошадью и черно-белыми полосами.

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Но, пожалуй, самой заметной персоной вечеринки стала Эллисон Дженни, получившая в прошлом году "Оскар" за роль в фильме "Тоня против всех". Она надела красный комбинезон с пикантной прозрачной вставкой. Благодаря "горячему" наряду и безупречной фигуре 59-летняя актриса без преувеличения затмила всех своих молодых коллег.

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