Худая и вся в черном: папарацци застали редкий выход 48-летней Анджелины Джоли (фото)

Последние годы актриса остается очень стройной

Американская актриса, звезда фильмов, "Лара Крофт", "Мистер и миссии Смит" и "Малефисента" Анджелина Джоли редко появляется на публике. Однако папарации "поймали" 48-летнюю голливудскую знаменитость на одной из улиц Нью-Йорка.

Как сообщает "Телеграф", Анджелина Джоли была сфотографирована в четверг 17 августа 2023 года в модном нью-йоркском районе Сохо. Актриса улыбалась и помахала рукой.

Так, для выхода в свет звезда выбрала монохромный наряд. Стройную фигуру облегает длинное черное платье с акцентными боковыми вырезами. В руках у Джоли пиджак и сумка. Образ дополняют солнцезащитные очки и туфли в тон образу.

Редкий выход звезды. Фото: Getty Images

Актриса любит черный цвет. Фото: Getty Images

Анджелине Джоли 48 лет. Фото: Getty Images

Анджелина Джоли никогда не отличалась пышными формами. В юности актриса была очень худой, но анорексию удалось побороть. Снова терять вес звезда начала из-за проблем со здоровьем (перенесла операцию по удалению яичников и маточных труб из-за риска развития рака). Внешний вид актрисы поклонники считали довольно болезненным и во время бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что папарацци сфотографировали звезду "Оппенгеймера" Флоренс Пью. Актриса, которая была лысой, сменила имидж.