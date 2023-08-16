Теперь не лысая: звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью сменила имидж (фото)
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Актриса прошлась по улицам Лос-Анджелеса с пикетом
Звезда фильма "Оппенгеймер", 27-летняя Флоренс Пью сменила имидж после того, как постриглась под ноль. Папарацци запечатлели знаменитость на одной из улиц Лос-Анджелеса 15 августа 2023 года.
В новом образе Флоренс Пью присоединилась к пикету в поддержку забастовки SAG-AFTRA и WGA в Disney Studios.
Так, актриса несколько месяцев назад побрила голову, теперь же носит короткую стрижку. Кроме того, знаменитость вернулась к привычному блонду. Для мероприятия Пью выбрала стильное белое платье, которое обнажает плечи.
Еще в мае на красной дорожке Met Gala Флоренс Пью поразила публику "лысой" стрижкой. До этого актриса носила каре с челкой. Английская актриса стала популярна после того, как воплотила на экране в новом фильме Кристофера Нолана образ психиатра Джин Тэтлок.
Напомним, с июля в США продолжается масштабная забастовка актеров и сценаристов SAG-AFTRA. Звезды требуют урегулировать условия оплаты и съемок, а еще пересмотреть контракты с учетом внедрения искусственного интеллекта в съемочный процесс. Ранее на забастовке голливудских звезд в Лос-Анджелесе заметили 85-летнюю Джейн Фонду. Актриса впечатлила помолодевшим видом.