Теперь не лысая: звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью сменила имидж (фото)

Актриса прошлась по улицам Лос-Анджелеса с пикетом

Звезда фильма "Оппенгеймер", 27-летняя Флоренс Пью сменила имидж после того, как постриглась под ноль. Папарацци запечатлели знаменитость на одной из улиц Лос-Анджелеса 15 августа 2023 года.

В новом образе Флоренс Пью присоединилась к пикету в поддержку забастовки SAG-AFTRA и WGA в Disney Studios.

Так, актриса несколько месяцев назад побрила голову, теперь же носит короткую стрижку. Кроме того, знаменитость вернулась к привычному блонду. Для мероприятия Пью выбрала стильное белое платье, которое обнажает плечи.

Новая прическа Флоренс Пью. Фото: Getty Images

Актриса на забастовке. Фото: Getty Images

Еще в мае на красной дорожке Met Gala Флоренс Пью поразила публику "лысой" стрижкой. До этого актриса носила каре с челкой. Английская актриса стала популярна после того, как воплотила на экране в новом фильме Кристофера Нолана образ психиатра Джин Тэтлок.

Почти лысая Флоренс Пью на майском Met Gala. Фото: Getty Images

Флоренс Пью в апреле. Фото: Getty Images

Напомним, с июля в США продолжается масштабная забастовка актеров и сценаристов SAG-AFTRA. Звезды требуют урегулировать условия оплаты и съемок, а еще пересмотреть контракты с учетом внедрения искусственного интеллекта в съемочный процесс. Ранее на забастовке голливудских звезд в Лос-Анджелесе заметили 85-летнюю Джейн Фонду. Актриса впечатлила помолодевшим видом.