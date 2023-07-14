Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон и Эмили Блант в роскошных нарядах появились на премьере "Оппенгеймера" в Лондоне (фото)

Новый фильм Кристофера Нолана называют его "самой мрачной" работой

Уже через неделю, 21 июля 2023 года, выйдет в прокат картина режиссёра и сценариста Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (англ. Oppenheimer). Биографический фильм с элементами триллера расскажет о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Как сообщает "Телеграф", в среду, 13 июля 2023 года, в Лондоне состоялась премьера "Оппенгеймера". Красная дорожка собрала многих популярных актеров.

Так, главную роль в фильме исполнил звезда "Острых козырьков", ирландский 47-летний актер Киллиан Мерфи. На мероприятии он появился в лаконичном черном костюме.

Исполнитель роли Роберта Оппенгеймера. Фото: Getty Images

Стильный образ Киллиана Мерфи. Фото: Getty Images

Блистала на красной дорожке 40-летняя актриса Эмили Блант, она играет супругу главного героя. Платье с пикантным вырезом подчеркнуло роскошную фигуру актрисы.

Шикарная Эмили Блант. Фото: Getty Images

Актер из фильмов "Марсианин" и "Одиннадцать друзей Оушена" 52-летний Мэтт Дэймон выбрал наряд в черно-белой гамме. Его роль — Лесли Гровс – этот американский генерал-лейтенант в 1942-1947 годах руководил программой по созданию ядерного оружия.

Скромный Мэтт Дэймон. Фото: Getty Images

Роберт Дауни-младший играет в "Оппенгеймере" бизнесмена Льюиса Штраусса. 58-летний актер появился на премьере в фирменных для его стиля очках и стильном костюме.

Суперстильный Роберт Дауни-младший. Фото: Getty Images

Флоренс Пью затмила всех в эффектном оранжевом платье. 27-летняя английская актриса воплотила на экране образ психиатра Джин Тэтлок.

Эффектная Флоренс Пью. Фото: Getty Images

Одного из ученых в фильме играет Рами Малек, 42-летний американский актер египетского происхождения. Как и коллеги по картине, предпочел в день премьеры стильный и сдержанный total black look.

Элегантный Рами Малек. Фото: Getty Images

Как сообщает издание Sky news, суперзвезды блокбастера "Оппенгеймер" покинули лондонскую премьеру, как только узнали об объявленной в Голливуде забастовкой сценаристов и актеров. Цель акции – более высокая оплата и защита актеров от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта. По словам режиссера фильма Кристофера Нолана, актеры ушли, чтобы "написать свои пикетные плакаты".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что состоялась премьера новой части фильма "Миссия невыполнима". На красной дорожке появились Том Круз, Ребекка Фергюсон и другие звезды.