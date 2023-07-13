Все так же красив, но с сединой: как изменился 52-летний Мэтт Деймон со времен фильма "Одиннадцать друзей Оушена" (фото)
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Даже в свои 50+ актер — невероятный красавчик
Время в Голливуде остановилось не только для актрис, но и для актеров. И известный продюсер и сценарист Мэтт Деймон тому доказательство. В среду, 12 июля, звезда фильмов "Марсианин" и "Одиннадцать друзей Оушена" вместе с коллегой Эмили Блант, посетил лондонскую премьеру фильма "Оппенгеймер", в котором они вместе сыграли.
52-летний актер появился на Трафальгарской площади в Лондоне в черных классических брюках и белой рубашке в полоску, которую он решил оставить на распах, не застегнув верхние пуговицы. Свой образ он дополнил черными классическими туфлями.
Однако больше внимание привлекает тот факт, что Мэтт Деймон вообще не стареет. По крайней мере складывается такое впечатление. Его возраст разве что выдает седина в волосах.
"Телеграф" предлагает вспомнить, каким был актер на заре своей карьеры, и вы убедитесь, что Деймон остается все таким же красавчиком с ослепительной улыбкой.
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