Трендовое платье с дерзким вырезом на животе: 56-летняя Николь Кидман подчеркнула стройную фигуру стильным нарядом (фото)

Актриса посетила показ нового сериала с ее участием

Популярная австралийско-американская актриса Николь Кидман посетила показ нового сериала, где она исполнила одну из главных ролей. Роскошный наряд знаменитости подчеркнул ее стройную фигуру.

Как сообщает "Телеграф", 56-летняя Николь Кидман появилась на показе сериала Special Ops: Lioness ("Спецназ: Львица") компании Paramount. Мероприятие состоялась во вторник, 11 июля 2023 года в Лондоне, Англия.

Так, для события звезда выбрала черное шифоновое платье от Saint Laurent, главный акцент – дерзкий вырез, обнажающий живот. Дополняют образ эффектные перчатки и шарф, который ниспадает на плечи актрисы. Волосы Кидман собраны, а легкий макияж оттеняет красивые черты ее лица.

56-летняя Николь Кидман. Фото: Getty Images

Николь Кидман не стареет. Фото: Getty Images

Роскошный образ актрисы. Фото: Getty Images

Сериал "Спецназ: Львица" выйдет на экраны 23 июля 2023 года. История рассказывает о женщине — спецагенте ЦРУ, шоу частично основано на реальных событиях. В главных ролях, помимо "оскароносной" Николь Кидман, Зои Салдана, Лайсла Де Оливейра и Морган Фриман.

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