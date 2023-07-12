Трендова сукня з зухвалим вирізом на животі: 56-річна Ніколь Кідман підкреслила струнку фігуру стильним вбранням (фото)

Актриса відвідала показ нового серіалу за її участю

Популярна австралійсько-американська актриса Ніколь Кідман відвідала показ нового серіалу, де виконала одну з головних ролей. Розкішне вбрання знаменитості підкреслило її струнку фігуру.

Як повідомляє "Телеграф", 56-річна Ніколь Кідман з’явилася на показі серіалу Special Ops: Lioness ("Спецназ: Левиця") компанії Paramount. Захід відбувся у вівторок, 11 липня 2023 року у Лондоні, Англія.

Так, для події зірка обрала чорну шифонову сукню від Saint Laurent, головний акцент – зухвалий виріз, що оголює живіт. Доповнюють образ ефектні рукавички та шарф, який спадає на плечі актриси. Волосся Кідман зібране, а легкий макіяж відтінює красиві риси її обличчя.

56-річна Ніколь Кідман. Фото: Getty Images

Ніколь Кідман не старіє. Фото: Getty Images

Розкішний образ актриси. Фото: Getty Images

Серіал "Спецназ: Левиця" вийде на екрани 23 липня 2023 року. Історія розповідає про жінку — спецагента ЦРУ, шоу частково ґрунтується на реальних подіях. У головних ролях, окрім "оскароносної" Ніколь Кідман, Зої Салдана, Лайсла Де Олівейра та Морган Фріман.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 42-річна Джесіка Альба порадувала фанатів поодиноким виходом на публіку. Актриса така ж ефектна й красива, як у свої 20 років.