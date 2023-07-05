48-річна Єва Лонгорія похвалилася стрункими ніжками у короткій міні-спідниці (фото)

Акторка напевно знає рецепт еліксиру вічної молодості

Популярна американська актриса, виконавиця ролі Габбі у культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продовжує вражати своїми світськими виходами. У вівторок, 4 липня, знаменитість відвідала фотосесію для свого нового фільму "Flamin Hot: La historia de los Cheetos picantes" у Мадриді, де вкотре похвалилася своєю витонченою фігурою.

48-річна актриса продемонструвала підтягнуту фігуру в бежевій мініспідниці, яка чудово підкреслила стрункі ніжки Лонгорії, і такого ж кольору в блейзері. Свій образ вона завершила білим топом та золотими туфлями на підборах із гострим носком.

Макіяж Єва вибрала в бронзовій палітрі, тим самим підкресливши свої природні риси обличчя, а каштанові локони були покладені вільними хвилями. Ну і звичайно ж весь образ Лонгорія прикрасила променистою усмішкою.

48-річна актриса приміряла стильний бежевий образ Фото: Getty Images

Коротка міні-спідниця чудово підкреслила стрункі ноги актриси Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Для виходу у світ Лонгорія вибрала натуральний макіяж Фото: Getty Images

Варто зазначити, що фільм "Flamin Hot" — це режисерський дебют Лонгорії, який розповідає реальну історію Картина, заснована на мемуарах Річарда Монтаньєса — прибирача, який стверджує, що винайшов Flamin’ Hot Cheetos.

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