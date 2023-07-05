48-летняя Ева Лонгория похвасталась стройными ножками в короткой мини-юбке (фото)
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Актриса наверняка знает рецепт эликсира вечной молодости
Популярная американская актриса, исполнительница роли Габби в культовом сериале "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория продолжает поражать своими светскими выходами. Во вторник, 4 июля, знаменитость посетила фотосессию для своего нового фильма "Flamin Hot: La historia de los Cheetos picantes" в Мадриде, где в очередной раз похвасталась своей утонченной фигурой.
48-летняя актриса продемонстрировала подтянутую фигуру в бежевой мини-юбке, которая отлично подчеркнула стройные ножки Лонгории, и такого же цвета блейзере. Свой образ она завершила белым топом и золотыми туфлями на каблуке с острым носком.
Макияж Ева выбрала в бронзовой палитре, тем самым подчеркнув свои естественные черты лица, а каштановые локоны были уложены свободными волнами. Ну и конечно же весь образ Лонгория украсила лучезарной улыбкой.
Стоит отметить, что фильм "Flamin Hot" — это режиссерский дебют Лонгории, рассказывающий реальную историю Картина основана на мемуарах Ричарда Монтаньеса — уборщика, который утверждает, что изобрел Flamin' Hot Cheetos.
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