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Такий же гарний, але з сивиною: як змінився 52-річний Метт Деймон із часів фільму "Одинадцять друзів Оушена" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Метт Деймон у Лондоні Новина оновлена 13 липня 2023, 13:49
Метт Деймон у Лондоні. Фото Getty Images

Навіть у свої 50+ актор — неймовірний красень

Час у Голлівуді зупинився не лише для акторок, а й для акторів. І відомий продюсер і сценарист Метт Деймон доказ цього. У середу, 12 липня, зірка фільмів "Марсіанін" та "Одинадцять друзів Оушена" разом із колегою Емілі Блант, відвідав лондонську прем’єру фільму "Оппенгеймер", у якому вони разом зіграли.

52-річний актор з’явився на Трафальгарській площі в Лондоні у чорних класичних штанах та білій сорочці у смужку, яку він вирішив залишити на розорювання, не застебнувши верхні ґудзики. Свій образ він доповнив чорними класичними туфлями.

Однак більше уваги привертає той факт, що Метт Деймон взагалі не старіє. Принаймні складається таке враження. Його вік хіба що видає сивина у волоссі.

Метт Деймон у Лондоні
Сивина тільки прикрашає Метта Деймона Фото: Getty Images
Метт Деймон
Фото: Getty Images
Метт Деймон на прем’єрі Оппенгеймера
Фото: Getty Images
Метт Деймон — як виглядає зараз
Метт Деймон зіграє роль генерала Леслі Гровса у фільмі Фото: Getty Images

"Телеграф" пропонує згадати, яким був актор на зорі своєї кар’єри, і ви переконаєтеся, що Деймон залишається таким же красенем з сліпучою посмішкою.

Метт Деймон у фільмі Благодійник
Метт Деймон у фільмі Благодійник Фото: Getty Images
Метт Деймон у фільмі Догма
Метт Деймон та Бен Аффлек у фільмі "Догма"
Метт Деймон у фільмі 11 друзів Оушена
Метт Деймон, Бред Пітт та Джордж Клуні у фільмі "11 друзів Оушена"
Метт Деймон у фільмі Подяка Борна
Метт Деймон у фільмі "Подяка Борна"
Метт Деймон у фільмі Ми купили зоопарк
Метт Деймон у фільмі "Ми купили зоопарк" 2011 року
Метт Деймон у фільмі Марсіанін
Кадр із фільму "Марсіанін" із Меттом Деймоном

Раніше "Телеграф" писав, що голлівудська зірка Ніколь Кідман зачарувала шанувальників елегантним чином із пікантним вирізом на сукні. 56-річна актриса все ще може похвалитися чудовою фігурою.

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