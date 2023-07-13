Такий же гарний, але з сивиною: як змінився 52-річний Метт Деймон із часів фільму "Одинадцять друзів Оушена" (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Навіть у свої 50+ актор — неймовірний красень
Час у Голлівуді зупинився не лише для акторок, а й для акторів. І відомий продюсер і сценарист Метт Деймон доказ цього. У середу, 12 липня, зірка фільмів "Марсіанін" та "Одинадцять друзів Оушена" разом із колегою Емілі Блант, відвідав лондонську прем’єру фільму "Оппенгеймер", у якому вони разом зіграли.
52-річний актор з’явився на Трафальгарській площі в Лондоні у чорних класичних штанах та білій сорочці у смужку, яку він вирішив залишити на розорювання, не застебнувши верхні ґудзики. Свій образ він доповнив чорними класичними туфлями.
Однак більше уваги привертає той факт, що Метт Деймон взагалі не старіє. Принаймні складається таке враження. Його вік хіба що видає сивина у волоссі.
"Телеграф" пропонує згадати, яким був актор на зорі своєї кар’єри, і ви переконаєтеся, що Деймон залишається таким же красенем з сліпучою посмішкою.
Раніше "Телеграф" писав, що голлівудська зірка Ніколь Кідман зачарувала шанувальників елегантним чином із пікантним вирізом на сукні. 56-річна актриса все ще може похвалитися чудовою фігурою.