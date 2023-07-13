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Зірка "Тихого місця" Емілі Блант блиснула стильним вбранням від Dolce & Gabbana у Лондоні (фото)

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Анна Барабан Анна Барабан
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Емілі Блант
Емілі Блант. Фото Getty Images

Модне вбрання відмінно підкреслило витончену фігуру 40-річної актриси.

У середу, 12 липня 2023 року, у Лондоні на Трафальгарській площі відбулася фотосесія на честь прем’єри нового фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер", головну роль у якому зіграла зірка "Тихого місця" та "Диявол носить Prada" — 40-річна Емілі Блант. Звичайно ж, актриса не пропустила цю подію.

На заході Блант з’явилася у стильному золотому металевому костюмі з глибоким вирізом та стильними чорними ґудзиками від Dolce & Gabbana. Свій стильний образ зірка завершила босоніжками тілесного кольору на високих підборах та золотими довгими сережками.

Зазначимо, що, попри крій костюма в чоловічому стилі зі сміливими плечима та широкими лацканами, Емілі Блант мала дуже витончений та жіночний вигляд. Також її блискуче вбрання відмінно підкреслило струнку фігуру актриси.

Емілі Блант
Емілі Блант у Dolce & Gabbana Фото: Getty Images
Емілі Блант приміряла вбрання від Dolce & Gabbana
Фото: Getty Images
Емілі Блант та Флоренс П’ю
Емілі Блант та Флоренс П’ю Фото: Getty Images

Свої золоті локони Емілі вклала в гламурні хвилі, і підкреслила риси обличчя ніжним макіяжем, використавши лише туш та рожеву помаду.

Емілі Блант на прем’єрі Оппенгеймера
Актриса вибрала стильні золоті сережки у тон до вбрання Фото: Getty Images
Емілі Блант
Фото: Getty Images

В "Оппенгеймері", який виходить на екрани 21 липня, Емілі Блант грає Кітті Оппенгеймер, дружину "батька атомної бомби", фізика та голови секретної збройової лабораторії Манхеттенського проєкту Дж. Роберта Оппенгеймера, про якого і розповідається у фільмі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 42-річна Джесіка Альба порадувала фанатів поодиноким виходом на публіці. Актриса така ж ефектна та красива, як у свої 20 років.

Теги:
#Актриса #Емілі Блант #Наряд