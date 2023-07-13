Зірка "Тихого місця" Емілі Блант блиснула стильним вбранням від Dolce & Gabbana у Лондоні (фото)
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Модне вбрання відмінно підкреслило витончену фігуру 40-річної актриси.
У середу, 12 липня 2023 року, у Лондоні на Трафальгарській площі відбулася фотосесія на честь прем’єри нового фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер", головну роль у якому зіграла зірка "Тихого місця" та "Диявол носить Prada" — 40-річна Емілі Блант. Звичайно ж, актриса не пропустила цю подію.
На заході Блант з’явилася у стильному золотому металевому костюмі з глибоким вирізом та стильними чорними ґудзиками від Dolce & Gabbana. Свій стильний образ зірка завершила босоніжками тілесного кольору на високих підборах та золотими довгими сережками.
Зазначимо, що, попри крій костюма в чоловічому стилі зі сміливими плечима та широкими лацканами, Емілі Блант мала дуже витончений та жіночний вигляд. Також її блискуче вбрання відмінно підкреслило струнку фігуру актриси.
Свої золоті локони Емілі вклала в гламурні хвилі, і підкреслила риси обличчя ніжним макіяжем, використавши лише туш та рожеву помаду.
В "Оппенгеймері", який виходить на екрани 21 липня, Емілі Блант грає Кітті Оппенгеймер, дружину "батька атомної бомби", фізика та голови секретної збройової лабораторії Манхеттенського проєкту Дж. Роберта Оппенгеймера, про якого і розповідається у фільмі.
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