Зірка "Тихого місця" Емілі Блант блиснула стильним вбранням від Dolce & Gabbana у Лондоні (фото)

Модне вбрання відмінно підкреслило витончену фігуру 40-річної актриси.

У середу, 12 липня 2023 року, у Лондоні на Трафальгарській площі відбулася фотосесія на честь прем’єри нового фільму Крістофера Нолана "Оппенгеймер", головну роль у якому зіграла зірка "Тихого місця" та "Диявол носить Prada" — 40-річна Емілі Блант. Звичайно ж, актриса не пропустила цю подію.

На заході Блант з’явилася у стильному золотому металевому костюмі з глибоким вирізом та стильними чорними ґудзиками від Dolce & Gabbana. Свій стильний образ зірка завершила босоніжками тілесного кольору на високих підборах та золотими довгими сережками.

Зазначимо, що, попри крій костюма в чоловічому стилі зі сміливими плечима та широкими лацканами, Емілі Блант мала дуже витончений та жіночний вигляд. Також її блискуче вбрання відмінно підкреслило струнку фігуру актриси.

Емілі Блант у Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Емілі Блант та Флоренс П’ю Фото: Getty Images

Свої золоті локони Емілі вклала в гламурні хвилі, і підкреслила риси обличчя ніжним макіяжем, використавши лише туш та рожеву помаду.

Актриса вибрала стильні золоті сережки у тон до вбрання Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В "Оппенгеймері", який виходить на екрани 21 липня, Емілі Блант грає Кітті Оппенгеймер, дружину "батька атомної бомби", фізика та голови секретної збройової лабораторії Манхеттенського проєкту Дж. Роберта Оппенгеймера, про якого і розповідається у фільмі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 42-річна Джесіка Альба порадувала фанатів поодиноким виходом на публіці. Актриса така ж ефектна та красива, як у свої 20 років.