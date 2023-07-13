Звезда "Тихого места" Эмили Блант блеснула стильным нарядом от Dolce & Gabbana в Лондоне (фото)

Модный наряд отлично подчеркнул утонченную фигуру 40-летней актрисы

В среду, 12 июля 2023 года, в Лондоне на Трафальгарской площади состоялась фотосессия в честь премьеры нового фильма Кристофера Нолана "Оппенгеймер", главную роль в котором сыграла звезда "Тихого места" и "Дьявол носит Prada" — 40-летняя Эмили Блант. Конечно же актриса не пропустила это событие.

На мероприятии Блант появилась в стильном золотом металлическом костюме с глубоким вырезом и стильными черными пуговицами от Dolce & Gabbana. Свой стильный образ звезда завершила босоножками телесного цвета на высоком каблуке и золотыми длинными серьгами.

Отметим, что, несмотря на крой костюма в мужском стиле со смелыми плечами и широкими лацканами, Эмили Блант выглядела очень утонченно и женственно. Также ее блестящий наряд отлично подчеркнул стройную фигуру актрисы.

Эмили Блант в Dolce & Gabbana Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Эмили Блант и Флоренс Пью Фото: Getty Images

Свои золотые локоны Эмили уложила в гламурные волны, и подчеркнула черты лица нежным макияжем, использовав лишь тушь и розовую помаду.

Актриса выбрала стильные золотые сережки в тон к наряду Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В "Оппенгеймере" , который выходит на экраны 21 июля, Эмили Блант играет Китти Оппенгеймер, жену "отца атомной бомбы", физика и главы секретной оружейной лаборатории Манхэттенского проекта Дж. Роберта Оппенгеймера, о котором и рассказывается в фильме.

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