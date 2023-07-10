Платье с перчинкой: "чудо-женщина" Галь Гадот восхитила эффектным нарядом на премьере "Барби" (фото)

Актриса могла исполнить главную роль вместо Марго Робби

Актриса израильского происхождения Галь Гадот, звезда фильмов "Бэтмен против Супермена", "Лига справедливости", "Чудо-женщина" и "Форсаж" предстала в эффектном наряде на премьере фильма "Барби". Смелые вырезы в зоне груди добавили перчинку платью знаменитости.

Как сообщает "Телеграф", 38-летняя Галь Гадот посетила мероприятие, посвященное выходу романтической комедии "Барби", что проходило 9 июля 2023 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Интересно, что эта актриса была первой претенденткой на роль культовой куклы.

Так, для события актриса выбрала элегантное коричневое платье в белую полоску, эффектно демонстрирующее грудь. Темные волосы Галь Гадот собраны в хвост. Образ дополняют прозрачные босоножки, золотые серьги-кольца и стильная сумочка кремового цвета.

Улыбчивая Галь Гадот. Фото: Getty Images

Стильный наряд звезды. Getty Images

Платье с перчинкой. Getty Images

"Барби" — американская романтическая комедия Греты Гервиг, премьера которой ожидается 21 июля 2023 года. В главных ролях картины Райан Гослинг и Марго Робби. Интересно, что на роль культовой куклы претендовала первоначально Галь Гадот, ведь именно в этой актрисе режиссер увидела ту самую "энергию Барби". Однако из-за занятости в других съемках "чудо-женщина" отказалась от роли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что актриса Марго Робби колесит по миру в стильных образах в стиле своей героини. В одном из нарядов "барби" восхитила поклонников стройными ногами и плоским животом.