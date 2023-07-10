Сукня з перчинкою: "диво-жінка" Галь Гадот захопила ефектним вбранням на прем’єрі "Барбі" (фото)

Акторка могла виконати головну роль замість Марго Роббі

Актриса ізраїльського походження Галь Гадот, зірка фільмів "Бетмен проти Супермена", "Ліга справедливості", "Диво-жінка" та "Форсаж" постала в ефектному вбранні на прем’єрі фільму "Барбі". Сміливі вирізи в зоні грудей додали перчинку сукні знаменитості.

Як повідомляє "Телеграф", 38-річна Галь Гадот відвідала захід, присвячений виходу романтичної комедії "Барбі", що відбувся 9 липня 2023 року у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Цікаво, що ця актриса була першою претенденткою на роль культової ляльки.

Так, для події актриса обрала елегантну коричневу сукню в білу смужку, що ефектно демонструє груди. Темне волосся Галь Гадот зібрано в хвіст. Образ доповнюють прозорі босоніжки, золоті сережки-кільця й стильна сумочка кремового кольору.

Усміхнена Галь Гадот. Фото: Getty Images

Стильне вбрання зірки. Getty Images

Сукня з перчинкою. Getty Images

"Барбі" — американська романтична комедія Грети Гервіг, прем’єра якої очікується 21 липня 2023 року. У головних ролях картини Райан Гослінг і Марго Роббі. Цікаво, що на роль культової ляльки претендувала спочатку Галь Гадот, адже саме в цій акторці режисерка побачила ту саму "енергію Барбі". Проте через зайнятість в інших зйомках "диво-жінка" відмовилася від ролі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що актриса Марго Роббі колесить світом у стильних образах у стилі своєї героїні. В одному з нарядів "барбі" захопила шанувальників стрункими ногами та плоским животом.