В сети появился новый трейлер самого мрачного фильма Кристофера Нолана

"Оппенгеймер" выйдет в украинский прокат уже 21 июля

На ютуб-канале Universal Pictures появился новый пятиминутный трейлер фильма "Оппенгеймер", байопика одного из создателей атомной бомбы, американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. В его роли снялся звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи.

Из ролика с подзаголовком "Первый взгляд" можно узнать, как создавалась секретная лаборатория по разработке сверхмощного оружия. Трехчасовый фильм охыватывает события продолжительностью 45 лет, в центре истории "Оппенгеймера" не только создание атомной бомбы, но также отношения ученого с женой. Также мы можем узнать, что Кристофер Нолан ("Начало", "Довод") одновременно снял фильм и в монохромном исполнении, и в цвете.

Пользователи ютуба в комметариях к ролику захлебываются от восторга: "потенциальный шедевр года", "фильм и Киллиан Мерфи должны получить "Оскара", "этот фильм навсегда изменит кинематограф", и так далее.

Настоящий Оппенгеймер и его экранное воплощение: найдите 10 отличий. Точнее, девять

Пока что, кроме визуальных красот трейлера, в новом опусе Кристофера Нолана поражает воображение звездный кастинг. Помимо Киллиана Мерфи, в "Оппенгеймере" снимались Мэтт Деймон ("Последняя дуэль"), Роберт Дауни-мл. ("Шерлок Холмс"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Кеннет Брана ("Дюнкерк"), Гэри Олдмен ("Темные времена"), который в очередной раз воплотил образ исторического персонажа — на сей раз президента США Гарри Трумэна, а также актер и кинорежиссер Бен Сафди ("Неограненные алмазы").

Фильм выходит в прокат 21 июля.

Ранее "Телеграф" писал о голливудский размахе в новом трейлере "Довбуша" – самого дорогого на данный момент украинского фильма.