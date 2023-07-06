Три года без Эннио Морриконе. Вспоминаем "Профессионала" и другие знаменитые саундтреки маэстро

На счету Эннио Морриконе – музыка более, чем к 500 фильмам

6 июля 2020 года не стало одного их величайших кинокомпозиторов ХХ века, написавшего музыку к свыше, чем полутысяче фильмов. Эннио Морриконе умер в римской больнице, куда попал с переломом бедренной кости. Ему был 91 год.

Пролистывая фильмографию композитора, поражаешься его трудоспособности и размаху. Если кому-то придет в голову изучать итальянское кино по его фильмам, то за исключением лент Федерико Феллини, для которых писал музыку другой итальянский гений киномузыки – Нино Рота, сложится вполне вменяемая картина расцвета и упадка одной из самых удивительных национальных кинематографий.

В третью годовщину смерти маэстро "Телеграф" предлагает вспомнить самые прославленные саундтреки Морриконе.

"Хороший, плохой, злой" (1966)

Образцовый вестерн Серджо Леоне, завершающий "долларовую трилогию", произвел колоссальное впечатление как на зрителей, так и на самих кинематографистов в самом широком диапазоне, от Квентина Тарантино и до никиты михалкова. Да что говорить: трагикомедия масок дель-арте, где у героев Клинта Иствуда, Ли Ван Клиффа и Элая Уолека даже нет имен, этот великий в своей красоте и безнравственности фильм практически без единого положительного персонажа до сих пор поражает воображение. Вошел в историю и саундтрек, стилизованный под вой койота. "С одной стороны, это звучит драматично, а с другой – комично", – комментировал сам маэстро.

"Дьяболик" (1966)

Лукавый, искрящийся шампанским "Дьяболик" – одна из лучших экранизаций комикса на все времена от классика кровавых и ослепительно красивых триллеров Марио Бава. История жизнерадостного анархиста в маске, который с одинаковым удовольствием взрывает полицейских и занимается любовью на миллионе долларов со своей подружкой Эвой Кант, из сегодняшнего дня кажется воплощением духа мятежных 1960-х. Морриконе, который успешно работал как автор шлягеров (в частности, с Джанни Моранди), написал для "Дьяболика" маленький шедевр поп-музыки.

"Сицилийский клан" (1969)

В этой криминальной драме по роману Огюста Ле Бретона – бывшего гангстера, ставшего писателем и режиссером, впервые сошлись в единое созвездие три великие звезды итальянского и французского кино – Ален Делон, Жан Габен и Лино Вентура. А главная тема к фильму стала одной из самых узнаваемых произведений Морриконе, которое в дальнейшем получило сотни интерпретаций, от одноименного шлягера французской дивы Далиды и до версии радикальных джазовых авангардистов из Нью-Йорка Naked City. "Эта композиция – моя медитация на тему Баха, композитора, которого я обожаю", – признавался сам Морриконе.

"Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений" (1970)

Еще одна знаменитая тема из фильма Элио Петри, ставшая визитной карточкой Эннио Морриконе. Кафкианская сатира о комиссаре полиции, который совершил жестокое убийство, но несмотря на очевидные улики, остается, как высокопоставленный полицейский, "все всяких подозрений" своих коллег, которые его всячески выгораживают, за полвека совсем не утратила актуальности. Даже наоборот. Один из самых популярных итальянских фильмов 1970-х, "Следствие…" получило "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке и Гран-при жюри на Каннском кинофестивале.

"Профессионал" (1981)

Самая узнаваемая тема маэстро, его визитная карточка – "Chi mai" из фильма "Профессионал" с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли. Не удивительно, что 9 августа 2021 года Бельмондо провожали в последний путь именно под эту мелодию. И, конечно же, под несмолкаемый гул аплодисментов. Тем более удивительно, что фильм номинировался на премию "Сезар" 1982 года за лучший саундтрек, но ничего не получил. Между тем, наряду со "Смертью негодяя", где снялся многолетний конкурент Бельмондо Ален Делон, эта история наемника (как и полагается среди французских головорезов, со своим кодексом чести) и без традиционного хэппи-энда стала одним из лучших фильмов плодовитого Жоржа Лотнера.

"Нечто" (1982)

Морриконе создавал не только киномузыку неземной красоты, он еще умел как следует пощекотать зрителям нервы. Несмотря на спецэффекты, которые даже спустя 40 лет способны напугать самого искушенного ценителя хорроров, именно музыке Морриконе фильм "Нечто" во многом обязан напряженным саспенсом, от которого до сих пор сводит зубы. Как это часто бывает с шедеврами, паззл сложился случайно: композитору пришлось подменять коллегу Джерри Голдсмита. Кроме того, едва ли не впервые Морриконе писал партитуры для электронных музыкальных инструментов. Как результат – образцовый саундтрек для фильма ужасов, ставший классикой.

"Однажды в Америке" (1984)

Последняя совместная работа двух титанов – всего Морриконе и Леоне сделали шесть фильмов. Именно благодаря сотрудничеству с Леоне композитор стал полноценным соавтором постановщиков, "иногда интерпретируя материал фильма глубже, чем сам режиссер" – как сказал один из спикеров документального фильма "Эннио. Маэстро" авторства другого любимого режиссера Морриконе, именитого Джузеппе Торнаторе.

"Однажды в Америке" стали кульминацией сотрудничества двух мастеров: Морриконе писал музыку задолго до сьемок, создавая уникальное настроение для каждой сцены, а Леоне включал ее актерам на съемочной площадке. Результат известен – премия БАФТА, номинация на "Золотой глобус" и любовь преданных поклонников всего мира.

Ранее "Телеграф" предлагал вспомнить лучшие фильмы, снятые по романам и пьесам американского классика Кормака МакКарти, скончавшегося 13 июня на 90-м году жизни.