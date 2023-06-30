Возвращение звезды немого кино. Удивительная история Дианы Каренн – художницы, кинопродюсера и шпионки из Киева

Диана Каренн стала одной из первых женщин-кинопродюсеров, которая сама писала сценарии и ставила фильмы как режиссер

На кинофестивале Il Cinema Ritrovato (что переводится как "Кино, открытое заново") — киноманском форуме в итальянской Болонье, где можно увидеть отреставрированные фильмы, найденные энтузиастами в архивах по всему миру, показали немую ленту "Цыганская страсть", в котором главную роль сыграла кинодива начала ХХ века, ставшая символом "роковой красавицы" итальянского кино, уроженка Киева Диана Каренн.

Удивительную историю киевлянки Леокадии Рабинович, оставившей яркий след не только в истории кино, но также в литературе, читайте в материале "Телеграфа".

"Цыганские" страсти

В фильме "Цыганская страсть", снятом в 1916 году Эрнесто Марией Паскуале, актриса играет цыганку Азару – сироту из бедной семьи ромов. Благодаря независимому характеру бойкая девушка делает карьеру популярной танцовщицы и завоевывает любовь барона Фреймана (Джованни Чимара). В общем, типичная мелодрама своего времени.

Сайт фестиваля цитирует критика Анджело Менини, который отмечает, что в самых драматических моментах фильма актриса смотрит прямо в объектив, зрителям в лицо – что было очень необычным для итальянского кино той эпохи. По его словам, "своеобразный актерский стиль актрисы уже проявляется как сочетание естественного и искусственного, склоняясь к усиленной театральности по мере того, как растет драматическое напряжение фильма".

Кадр из фильма "Цыганская страсть"

Безусловно, самая умная из кинодив, как охарактеризовал ее другой кинокритик, Тито Алаччи в 1919 году, Диана Каренн "обладала изменчивой натурой, потому что придерживаясь девиантных клише роковой женщины, которые подчеркивали ее наиболее экзотические черты, пыталась утвердить независимость собственного взгляда". С самых первых дней кино она работала в качестве режиссера, сценариста и продюсера (через основанную ею компанию Karenne Film).

А на страничке проекта Women Film Pioneer's Project, посвященной актрисе, читаем, что она была одной из самых интересных личностей на итальянской и европейской киносценах начала 1900-х годов.

"Дорианна… была прекрасна, она славилась своими плечами, джиокондовой улыбкой и хриплым голосом", — так описывал кинозвезду Владимир Набоков, который вывел ее в романе "Камера обскура" под именем Дорианны Карениной.

Как и полагается истинным звездам Fin de siècle, обожавшим мифотворчество, биографические сведения о Диане Каренн скудны, запутаны и полны домыслов. Постараемся восстановить ее настоящую биографию.

Две смерти Дианы Каренн

"В IMDb вы прочитаете, что она умерла от ран в 1940 году после бомбардировки Аахена, в Википедии — что прожила после этого еще 28 лет и опубликовала мемуары. Год и место ее рождения в разных источниках указан по-разному — от Киева до Пруссии, и она использовала два десятка псевдонимов", — пишет известный культуртрегер, издатель Дмитрий Волчек, который посмотрел фильмы с Дианой Каренн на кинофестивале в Болонье и нашел их "неописуемо никудышными, хотя сама Каренн несомненно обладала магнетизмом".

Авторитетный информационный киноресурс IMDb однозначно указывает местом рождения Киев, 1888 год (такие данные сохранились в архивах итальянской полиции). Women Film Pioneer's Project осторожно датирует ее день рождения "между 21 апреля и 20 мая". Википедия однозначно указывает на 22 июля 1897 года. Сама актриса утверждала, что родилась в Данциге, эмигрантская пресса — в Вильно.

"Скорее всего, она получила театральное образование, но это не подтверждено. Что касается ее семейного положения, то, согласно статье от 30 апреля 1917 года в журнале Film, она была замужем, а затем развелась перед эмиграцией в Италию", — читаем в краткой биографии на сайте фестиваля. Гипотеза о театральном образовании возникла, скорее всего, исходя из краткого пребывания в Санкт-Петербурге на пути из Киева в Турин.

Диана Каренн была сестрой кинопродюсера Григория Рабиновича, также уроженца Киева, который перебрался в начале 1920-х в Германию и до прихода Гитлера к власти успел сделать впечатляющую карьеру в кинопроизводстве. Очевидно, не без его помощи Каренн и попала на съемочную площадку своего первого фильма "Трагедия двух сестер" (1913). Да и собственную кинокомпанию она основала совместно с братом с 1917 году. Но мы забегаем вперед.

С началом Первой мировой войны Диана Каренн переезжает в Италию. Любопытно, что итальянская полиция собрала на актрису огромное досье: за ней следили из-за подозрений в шпионаже, читаем в статье Артура Кураша "Неизвестное кино Италии".

Первый опыт работы в кино она получила в Турине, где Каренн снималась во второстепенных ролях, иногда даже без упоминания фамилии в титрах. Пока она не перешла на студию Aquila Film, приходилось подрабатывать и в массовке, но уже в 1916 году актриса обратила на себя внимание зрителей и критиков своим эффектным гримом в фильме "Шпион Карваль". А переломным фильмом в карьере Каренн стала как раз "Цыганская страсть", реставрированная для показа на кинофестивале в Турине. Сам взлет карьеры исследователи связывают с уже упоминавшимся продюсером и постановщиком Эрнесто Марией Паскуале (1883–1919), с которым Каренн связывали не только профессиональные, но и любовные отношения.

Дива, которая сломала стереотипы

Этот фильм имел огромный успех и вывел Диану Каренн на итальянскую киносцену, благодаря ее красоте и яркой игре, пишет Women Film Pioneer's Project. С одной стороны, она демонстрировала черты, типичные для кинозвезды, включая армию фанатов и сплетни о ее романах, реальных или вымышленных.

Раскрашенная почтовая открытка с кадром из фильма "Целомудренный грешник" (1919)

С другой стороны, она отошла от стереотипа кинозвезды, позиционируя себя, в первую очередь, как художницу-интеллектуалку. В частности, сама писала сценарии фильмов, в том числе для "Потерянной" (1921), которую через четыре года показали в Советском Союзе под названием "Мария Григ".

Среди ее сценариев попадались интересные идеи: например, о фарфоровой кукле в натуральную величину, которая оживает и влюбляет в себя свою юную хозяйку. Как постановщик Диана Каренн была капризна и требовательна, отличалась перфекционизмом, заставляя переснимать одну и ту же сцену множество раз, что злорадно отмечала пресса того времени. В качестве продюсера сражалась с цензурой, отстаивая в католической Италии сюжет о женщине, которая решилась родить вне брака.

Среди талантов Дианы Каренн отмечают живопись и рисунок — кроме прочего, она создала серию картин в экспрессионистском стиле, была музыкально одарена: играла на пианино, что и показала в фильме "Мисс Дороти" (1920). Вошла в круг интеллектуалов, общаясь с такими итальянскими футуристами, как писатель и по совместительству управляющий кинокомпании Tespi Film Умберто Фраккиа и художник Арнальдо Джинна.

Ее интерес к футуризму не случаен: актриса была замужем за поэтом Николаем Оцупом, который не только посвятил ей ряд произведений, но и вывел в автобиографическом романе "Беатриче в аду" (1939), повествующем о любви богемного художника к начинающей актрисе. Правда, в отличие от набоковского бестселлера (к слову, изначально задуманного как сценарий), единственный роман Оцупа на долгие годы был благополучно забыт.

Первое англоязычное издание романа В. Набокова, где актриса выведена под именем Дорианны Карениной

До появления звукового кино ее карьера развивалась довольно успешно: хотя в 1919 году пришлось закрыть Karenne Film, актриса перебралась в Германию, где снималась, кроме прочего, у самого Робера Вине ("Игра с огнем", 1921), также активно снималась во Франции у не менее легендарного Якова Протазанова. Но приход звука в кинематограф оставил без работы не только Диану Каренн, но и тысячи других актеров и актрис немого кино. (Днем рождения звукового кино считается 6 октября 1927 года, когда на экраны вышел первый звуковой фильм "Певец джаза".)

Остаток жизни она провела в Швейцарии, куда перебралась из Германии после того, как попала под бомбежку в Аахене – 1940 год ошибочно указывается во многих источниках как год смерти актрисы. Но если никто не знает, когда родилась Леокадия Рабинович, то благодаря некрологу, размещенному ее племянницей в газете "Русская мысль", мы знаем, что дива умерла 18 октября 1968 года в Лозанне.

Ранее "Телеграф" писал, как были связаны с Украиной создатели легендарного фильма "Кинг Конг" 1933 года, военные летчики Мериен Купер и Эрнест Б. Шодсак.