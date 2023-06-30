Возвращение звезды немого кино. Удивительная история Дианы Каренн – художницы, кинопродюсера и шпионки из Киева
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Диана Каренн стала одной из первых женщин-кинопродюсеров, которая сама писала сценарии и ставила фильмы как режиссер
На кинофестивале Il Cinema Ritrovato (что переводится как "Кино, открытое заново") — киноманском форуме в итальянской Болонье, где можно увидеть отреставрированные фильмы, найденные энтузиастами в архивах по всему миру, показали немую ленту "Цыганская страсть", в котором главную роль сыграла кинодива начала ХХ века, ставшая символом "роковой красавицы" итальянского кино, уроженка Киева Диана Каренн.
Удивительную историю киевлянки Леокадии Рабинович, оставившей яркий след не только в истории кино, но также в литературе, читайте в материале "Телеграфа".
"Цыганские" страсти
В фильме "Цыганская страсть", снятом в 1916 году Эрнесто Марией Паскуале, актриса играет цыганку Азару – сироту из бедной семьи ромов. Благодаря независимому характеру бойкая девушка делает карьеру популярной танцовщицы и завоевывает любовь барона Фреймана (Джованни Чимара). В общем, типичная мелодрама своего времени.
Сайт фестиваля цитирует критика Анджело Менини, который отмечает, что в самых драматических моментах фильма актриса смотрит прямо в объектив, зрителям в лицо – что было очень необычным для итальянского кино той эпохи. По его словам, "своеобразный актерский стиль актрисы уже проявляется как сочетание естественного и искусственного, склоняясь к усиленной театральности по мере того, как растет драматическое напряжение фильма".
Безусловно, самая умная из кинодив, как охарактеризовал ее другой кинокритик, Тито Алаччи в 1919 году, Диана Каренн "обладала изменчивой натурой, потому что придерживаясь девиантных клише роковой женщины, которые подчеркивали ее наиболее экзотические черты, пыталась утвердить независимость собственного взгляда". С самых первых дней кино она работала в качестве режиссера, сценариста и продюсера (через основанную ею компанию Karenne Film).
А на страничке проекта Women Film Pioneer's Project, посвященной актрисе, читаем, что она была одной из самых интересных личностей на итальянской и европейской киносценах начала 1900-х годов.
"Дорианна… была прекрасна, она славилась своими плечами, джиокондовой улыбкой и хриплым голосом", — так описывал кинозвезду Владимир Набоков, который вывел ее в романе "Камера обскура" под именем Дорианны Карениной.
Как и полагается истинным звездам Fin de siècle, обожавшим мифотворчество, биографические сведения о Диане Каренн скудны, запутаны и полны домыслов. Постараемся восстановить ее настоящую биографию.
Две смерти Дианы Каренн
"В IMDb вы прочитаете, что она умерла от ран в 1940 году после бомбардировки Аахена, в Википедии — что прожила после этого еще 28 лет и опубликовала мемуары. Год и место ее рождения в разных источниках указан по-разному — от Киева до Пруссии, и она использовала два десятка псевдонимов", — пишет известный культуртрегер, издатель Дмитрий Волчек, который посмотрел фильмы с Дианой Каренн на кинофестивале в Болонье и нашел их "неописуемо никудышными, хотя сама Каренн несомненно обладала магнетизмом".
Авторитетный информационный киноресурс IMDb однозначно указывает местом рождения Киев, 1888 год (такие данные сохранились в архивах итальянской полиции). Women Film Pioneer's Project осторожно датирует ее день рождения "между 21 апреля и 20 мая". Википедия однозначно указывает на 22 июля 1897 года. Сама актриса утверждала, что родилась в Данциге, эмигрантская пресса — в Вильно.
"Скорее всего, она получила театральное образование, но это не подтверждено. Что касается ее семейного положения, то, согласно статье от 30 апреля 1917 года в журнале Film, она была замужем, а затем развелась перед эмиграцией в Италию", — читаем в краткой биографии на сайте фестиваля. Гипотеза о театральном образовании возникла, скорее всего, исходя из краткого пребывания в Санкт-Петербурге на пути из Киева в Турин.
Диана Каренн была сестрой кинопродюсера Григория Рабиновича, также уроженца Киева, который перебрался в начале 1920-х в Германию и до прихода Гитлера к власти успел сделать впечатляющую карьеру в кинопроизводстве. Очевидно, не без его помощи Каренн и попала на съемочную площадку своего первого фильма "Трагедия двух сестер" (1913). Да и собственную кинокомпанию она основала совместно с братом с 1917 году. Но мы забегаем вперед.
С началом Первой мировой войны Диана Каренн переезжает в Италию. Любопытно, что итальянская полиция собрала на актрису огромное досье: за ней следили из-за подозрений в шпионаже, читаем в статье Артура Кураша "Неизвестное кино Италии".
Первый опыт работы в кино она получила в Турине, где Каренн снималась во второстепенных ролях, иногда даже без упоминания фамилии в титрах. Пока она не перешла на студию Aquila Film, приходилось подрабатывать и в массовке, но уже в 1916 году актриса обратила на себя внимание зрителей и критиков своим эффектным гримом в фильме "Шпион Карваль". А переломным фильмом в карьере Каренн стала как раз "Цыганская страсть", реставрированная для показа на кинофестивале в Турине. Сам взлет карьеры исследователи связывают с уже упоминавшимся продюсером и постановщиком Эрнесто Марией Паскуале (1883–1919), с которым Каренн связывали не только профессиональные, но и любовные отношения.
Дива, которая сломала стереотипы
Этот фильм имел огромный успех и вывел Диану Каренн на итальянскую киносцену, благодаря ее красоте и яркой игре, пишет Women Film Pioneer's Project. С одной стороны, она демонстрировала черты, типичные для кинозвезды, включая армию фанатов и сплетни о ее романах, реальных или вымышленных.
С другой стороны, она отошла от стереотипа кинозвезды, позиционируя себя, в первую очередь, как художницу-интеллектуалку. В частности, сама писала сценарии фильмов, в том числе для "Потерянной" (1921), которую через четыре года показали в Советском Союзе под названием "Мария Григ".
Среди ее сценариев попадались интересные идеи: например, о фарфоровой кукле в натуральную величину, которая оживает и влюбляет в себя свою юную хозяйку. Как постановщик Диана Каренн была капризна и требовательна, отличалась перфекционизмом, заставляя переснимать одну и ту же сцену множество раз, что злорадно отмечала пресса того времени. В качестве продюсера сражалась с цензурой, отстаивая в католической Италии сюжет о женщине, которая решилась родить вне брака.
Среди талантов Дианы Каренн отмечают живопись и рисунок — кроме прочего, она создала серию картин в экспрессионистском стиле, была музыкально одарена: играла на пианино, что и показала в фильме "Мисс Дороти" (1920). Вошла в круг интеллектуалов, общаясь с такими итальянскими футуристами, как писатель и по совместительству управляющий кинокомпании Tespi Film Умберто Фраккиа и художник Арнальдо Джинна.
Ее интерес к футуризму не случаен: актриса была замужем за поэтом Николаем Оцупом, который не только посвятил ей ряд произведений, но и вывел в автобиографическом романе "Беатриче в аду" (1939), повествующем о любви богемного художника к начинающей актрисе. Правда, в отличие от набоковского бестселлера (к слову, изначально задуманного как сценарий), единственный роман Оцупа на долгие годы был благополучно забыт.
До появления звукового кино ее карьера развивалась довольно успешно: хотя в 1919 году пришлось закрыть Karenne Film, актриса перебралась в Германию, где снималась, кроме прочего, у самого Робера Вине ("Игра с огнем", 1921), также активно снималась во Франции у не менее легендарного Якова Протазанова. Но приход звука в кинематограф оставил без работы не только Диану Каренн, но и тысячи других актеров и актрис немого кино. (Днем рождения звукового кино считается 6 октября 1927 года, когда на экраны вышел первый звуковой фильм "Певец джаза".)
Остаток жизни она провела в Швейцарии, куда перебралась из Германии после того, как попала под бомбежку в Аахене – 1940 год ошибочно указывается во многих источниках как год смерти актрисы. Но если никто не знает, когда родилась Леокадия Рабинович, то благодаря некрологу, размещенному ее племянницей в газете "Русская мысль", мы знаем, что дива умерла 18 октября 1968 года в Лозанне.
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