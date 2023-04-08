Украинские корни "Кинг Конга". Легендарному фильму исполнилось 90 лет (видео)

Режиссер фильма Мериен Купер вспоминал в своих мемуарах украинские песни Житомирщины

90 лет назад на экраны США вышел легендарный фильм "Кинг Конг", ставший одним из ключевых мифов Голливуда – только в Америке было снято пять сиквелов и римейков. Как выяснил "Телеграф", создатели фильма Мериен Купер и Эрнест Б. Шодсак были непосредственно связаны с Украиной. Подробности – в нашем материале.

Легенда о гигантской обезьяне

История о гигантской горилле, доставленной на потеху публике в Америку и устроившей форменный погром в Нью-Йорке, в свое время стала сенсацией благодаря покадровой анимации, которая позволяла совместить в одном кадре кукол, макеты и настоящих актеров, и беспримерной наглости создателей фильма – режиссеров Мериена Купера и Эрнеста Б. Шодсака во главе с не менее легендарным, чем сам Кинг Конг, продюсером Дэвидом Селзником.

Сегодня наивность этого фильма поражает воображение

Звуковой кинематограф только недавно перестал быть сенсацией (формат 35-мм пленки со звуковой дорожкой стал международным стандартом всего за год до премьеры "Кинг Конга", в марте 1932-го). И хотя сложнопостановочные и дорогие фильмы наподобие "Нетерпимости" (1916) Уильяма Гриффита или экранизации "Затерянного мира" (1925) Артура Конан-Дойла снимались еще в эпоху немого кино, именно "Кинг Конг" – звуковой фильм с новаторскими спецэффектами и крупным бюджетом в 600 тыс долларов, стал, по сути, первым блокбастером в сегодняшнем понимании.

Такое кино оказалось очень востребованным. В стране царила Великая депрессия, и разочарованные люди, потерявшие сбережения, работу и множество иллюзий, искали забытья в кино – так жесточайший экономический кризис совпал с Золотым веком Голливуда, когда на фоне всеобщей стагнации самым парадоксальным образом процветало кинопроизводство.

Финальная битва человека с обезьяной в оригинальном фильме

И хотя сегодня наивность этого фильма поражает воображение, а спецэффекты вызывают ироническую улыбку, "Кинг Конг" собрал более пяти млн – гигантскую сумму в теперешнем понимании. По принципу "куй железо, пока горячо", Шодсак снял в том же году продолжение "Сын Конга" – куда более скромное и по бюджету, и по размаху, и по прибыли. В 1976 году другой великий продюсер-мегаломан, Дино Де Лаурентис ("Дюна" Дэвида Линча) сделал римейк, провалившийся в американском прокате, но ставший культовым в СССР благодаря советскому кинопрокату.

...и в римейке 1976 года

Следующие фильмы в серии – новый римейк фильма 1933 года от режиссера Питера Джексона (2005) и "Конг: остров черепа" (2017), ставший приквелом перезапущенной "Годзиллы", также попали в отечественный прокат.

Украинский след

Храбрый военный летчик, кинодокументалист, плодовитый кинопродюсер, успешный бизнесмен в сфере авиаперевозок и просто – авантюрист от Бога Мериен Купер познакомился с будущим соавтором, военным оператором Эрнестом Б. Шодсаком на украинской земле, в 1920 году.

Мериен Купер в польской военной форме

К тому времени Купер успел поработать журналистом, повоевать с отрядами Панчо Вильи на мексиканской границе, выучиться на военного летчика и отправиться на Первую мировую, где был сбит немцами, получил сильные ожоги и отсидел в лагере для военнопленных. Но когда освободился, домой не спешил, а записался добровольцем в польскую армию, где создал эскадрилью имени Тадеуша Костюшко, в которую вошел и Шодсак.

Во время Советско-польской войны в начале мая 1920 года Купер принимал участие в Киевской операции польской армии, когда кавалерии поляков удалось ненадолго освободить украинскую столицу от большевиков, а в июне летчики эскадрильи нанесли серьезные потери красной кавалерии на реке Стырь.

26 июля 1920 года самолет Купера был сбит под Ровно кавалерийцами будущего маршала СССР Семена Буденного, но несмотря на ранение, пилот смог посадить самолет на ржаном поле. Куперу повезло, что в тот день на нем был чужой свитер – рядового Френка Мошера, рабочего из Чикаго, чьим именем он и представился красным, избежав таким образом расстрела.

Будущего режиссера снова ждал лагерь военнопленных, но теперь советский, где Купер отсидел 9 месяцев. Любопытно, что в книге воспоминаний, над которой работал в плену, он писал о Житомирщине: "В долине над рекой собирались группы украинских молодых людей, одетых в прекрасную национальную одежду. Они усаживались все вместе и в свете Луны пели свои необыкновенно красивые украинские думы и песни, порой всю ночь напролет".

Мериен Купер в советском плену

В свою очередь, воспоминания о Купере оставил Исаак Бабель, кавалерист Буденного и будущий автор "Первой конной".

"Сбитый летчик американец, босой, но элегантен, шея, как колонна, ослепительно белые зубы, костюм в масле и грязи. С тревогой спрашивает меня: неужели я совершил преступление, воюя с Советской Россией…" – писал Бабель в "Конармейском дневнике 1920 года".

После двух побегов Купер умудрился добраться до Польши через Латвию и Литву, где получил из рук маршала Юзефа Пилсудского орден Виртути Милитари – высшую военную награду Польской республики. Вернувшись в Америку, Купер занялся кинодокументалистикой вместе с Шодсаком, но это уже, как говорится, совсем другая история.

Кстати, любопытная деталь. В знаменитой сцене финального сражения Кинг Конга с аэропланами на крыше Эмпайер стейт билдинг Купер играет пилота, а Шедсак — пулеметчика.

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